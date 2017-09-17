Коала проехала 16 километров на оси внедорожника 2 17.09.2017, 10:50

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Фото: Reuters

Необычный случай произошел в окрестностях австралийского города Аделаида.

Коалу в Австралии спасли и отпустили на волю, после того как животное забралось за колесо автомобиля и проехало 16 км в таком положении, сообщает bbc.com.

Коала залезла под машину, припаркованную в горах в окрестностях австралийского города Аделаида. Когда машина тронулась с места, животное держалось за ось.

Водитель автомобиля заметил, что к машине прицепилась коала, только когда остановил автомобиль и услышал крики животного. Он вызвал спасателей, которые смогли освободить коалу.

Фото: Reuters

"Я чувствовала по запаху, что у нее мех загорелся", - рассказала Джейн Бристер из благотворительного фонда по спасению животных Fauna Rescue .

Животное держалось за ось, в которому крепилось колесо.

Фото: Reuters

Спасатели животных несколько дней кормили и ухаживали за коалой, а затем выпустили ее на волю.

Коалы - коренные обитатели Австралии. Они относятся к категории уязвимых видов животных. В дикой природе осталось менее 100 тысяч особей этих сумчатых, посчитали в "Австралийском фонде коал".