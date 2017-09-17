закрыть
17 сентября 2017, воскресенье, 12:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Алесь Макаев: Победа под Оршей должна отмечаться на государственном уровне

  • 17.09.2017, 10:59
  • 1,222

Лидер предпринимателей провел ликбез для милицейских властей Советского района Минска.

Один из координаторов движения солидарности «Разам», лидер столичных предпринимателей Алесь Макаев официально обратился к начальнику Советского РОВД Минска Гамоле Максиму Александровичу с требованием прекратить преследования белорусских патриотов, участвовавших в Акции предупреждения, приуроченной ко Дню воинской славы Беларуси 8 сентября.

«Эта дата (победа гетмана Константина Острожского над московской армией под Оршей 8 сентября 1514 года – ред.) должна отмечаться на государственном уровне», - написал в заявлении активист и потребовал от милицейского начальства объяснить, зачем его и других участников празднования Дня воинской славы вызывают в РОВД.

Источник: facebook.com

Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются