Алесь Макаев: Победа под Оршей должна отмечаться на государственном уровне 17.09.2017, 10:59

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Лидер предпринимателей провел ликбез для милицейских властей Советского района Минска.

Один из координаторов движения солидарности «Разам», лидер столичных предпринимателей Алесь Макаев официально обратился к начальнику Советского РОВД Минска Гамоле Максиму Александровичу с требованием прекратить преследования белорусских патриотов, участвовавших в Акции предупреждения, приуроченной ко Дню воинской славы Беларуси 8 сентября.

«Эта дата (победа гетмана Константина Острожского над московской армией под Оршей 8 сентября 1514 года – ред.) должна отмечаться на государственном уровне», - написал в заявлении активист и потребовал от милицейского начальства объяснить, зачем его и других участников празднования Дня воинской славы вызывают в РОВД.