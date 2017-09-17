Стало известно, как выглядит самый дорогой пентхаус в Минске 5 17.09.2017, 11:08

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Фото: realt.by

Цена квартиры на улице Румянцева – три миллиона долларов.

На седьмом этаже малоквартирного дома на улице Румянцева продается пентхаус с видом на площадь Победы и парк Горького. Цена вопроса – 3 миллиона долларов.

Объявление о продаже на realt.by говорит, что в цену входят 2 машиноместа на подземном паркинге, услуги консьержа и охраны и новый дизайнерский ремонт. Выход из лифта на седьмом этаже доступен только для владельцев двух квартир на этом этаже.

Жилая площадь квартиры – 117,4 квадратных метра. На террасе площадью 9 кв. м есть камин и зона барбекю. Подача тепла и свежего воздуха, кондиционирование управляется с помощью компьютера.