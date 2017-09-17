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Дальневосточное фиаско Путина

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  • Павел Баев, nv.ua
  • 17.09.2017, 11:23
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Россия больше не может реально участвовать в разрешении глобальных вопросов геополитики.

Быстроразвивающийся кризис в Восточной Азии, вызванный ядерными и ракетными провокациями северокорейского режима, внес коррективы в повестку дня региональной политики.

Президент Владимир Путин пытался воспользоваться этой ситуацией, чтобы утвердить российское влияние в бурном, но пока мирном Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его заявление о бесполезности санкций против КНДР действительно привлекло внимание; тем не менее, было ясно, что его заявление было вызвано, в первую очередь, аналогичной проблемой в виде западных санкций в отношении России. Его призыв не загонять Пхеньян в угол мог бы быть разумным, но Путин не проявил никакой реальной политической настойчивости в этом вопросе. Таким образом, его заявления просто передали раздражение тем фактом, что Россия не может участвовать в принятии решений по разрешению этого кризиса.

Действительно, кампанию по давлению на Северную Корею возглавляет президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, поддерживающий близкие (хоть и непростые) контакты с президентом Китая Си Цзиньпином.

Россия же напрямую подвержена рискам, исходящим от ядерной Северной Кореи. Но при этом РФ не имеет даже минимально эффективных инструментов для борьбы с такими угрозами. Критикуя развертывание США системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее, Москва воздержалась от развертывания на Дальнем Востоке своей недавно разработанной системы противовоздушной обороны S-400, которая на самом деле никогда не тестировалась в отношении баллистических ракет. Более того, российская система мониторинга северокорейских ракетных испытаний передает не всегда неточные данные.

Путин недавно посетил введенный в эксплуатацию корабль класса корвет «Совершенный». Тем не менее, ветхий российский Тихоокеанский флот, чтобы снова стать силой, с которой считаются в регионе, нуждается в гораздо большем, чем этот небольшой корабль. Фактически, все основные военные усилия России в настоящее время сосредоточены на западном направлении, где проходят широкомасштабные учения «Запад-2017», замаскированные под рутинные военные тренировки.

На недавнем форуме во Владивостоке, на котором присутствовали лидеры Японии, Монголии и Южной Кореи, и вежливо был проигнорирован Китай, Путин, пропустил неудобный вопрос о региональной безопасности. Главной целью этого форума было привлечь азиатских инвесторов на российский Дальний Восток, хронически неразвитый в экономическом плане. Однако эти политические разговоры дали плохие результаты, так как гости форума постоянно говорили о лишь китайских компаниях, а они проявляют слабый интерес к России. Единственным человеком, который излучил искреннюю уверенность, был Игорь Сечин, генеральный директор «Роснефти», который, после долгих попыток наладить сотрудничество с Китаем, наконец, продал 14 процентов акций российского нефтяного гиганта частной китайской компанией CEFC China Energy.

Еще одним неприятным сюрпризом для Путина во время его восточного тура стали демонстрация в Москве и огромный митинг в Грозном в поддержку мусульман из этнической группы Рохинджа, которым угрожают правительственные силы в Мьянме. Рамзан Кадыров, жесткий правитель Чечни, использовал этот предлог, чтобы продемонстрировать свою способность мобилизовать политическую власть и попробовать спроецировать ее на Москву. Потребовав перемен во внешней политике России по отношению к Мьянме, Кадыров все-таки проявил осторожность, чтобы подчеркнуть свою лояльность Путину. Таким образом, российский президент предпочел рассматривать этот принудительный вызов как «нормальное» выражение определенного общественного мнения. Эти межэлитные скандалы продолжают интенсивно развиваться в преддверии предстоящих президентских выборов в России, итог которых заранее предопределен. В целом же ситуация все чаще сигнализирует о дальнейшем разрушении, а вовсе не о консолидации чрезмерно централизованной власти Путина.

Ощущая давление нескольких одновременно развивающихся конфликтов, Путин, по-видимому, предпочитает сочетать отрицание проблем с промедлением. Это должно позволить ему легко перейти на следующий президентский срок без каких-либо потрясений – ни в Донбассе, ни на Курильских островах. Формальное уважение со стороны азиатских партнеров вполне его устраивает. Хотя он и понимает, что теряет влияние в этом быстрорастущем регионе. Главной причиной такого упадка российской политики является все углубляющаяся конфронтация Москвы и Вашингтона.

Павел Баев, nv.ua


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