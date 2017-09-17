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Фотофакт: Белорусы массово остановили машины ради грибной охоты

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  • 17.09.2017, 11:35
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Фото: nn.by

На эти выходные пришелся пик «грибного паломничества».

Лето было мокрое, а сентябрь теплый - идеальное сочетание для роста грибов. Старые люди говорят, что этот год — один из самых грибных. После не очень урожайного сезона-2016 белорусы отводят душу, пишет nn.by.

Ясная суббота 16 сентября вывела в леса тысячи людей. Дороги вдоль лесов под Минском были плотно заставлены машинами, и с пустыми корзинами никто не возвращался.

В борах еще много белых грибов, появились моховики, еще лезут подосиновики и подберезовики, встречаются маслята, решетники, лисички.

Фото: nn.by

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