Фотофакт: Белорусы массово остановили машины ради грибной охоты

Фотофакт: Белорусы массово остановили машины ради грибной охоты4
- 17.09.2017, 11:35
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На эти выходные пришелся пик «грибного паломничества».
Лето было мокрое, а сентябрь теплый - идеальное сочетание для роста грибов. Старые люди говорят, что этот год — один из самых грибных. После не очень урожайного сезона-2016 белорусы отводят душу, пишет nn.by.
Ясная суббота 16 сентября вывела в леса тысячи людей. Дороги вдоль лесов под Минском были плотно заставлены машинами, и с пустыми корзинами никто не возвращался.
В борах еще много белых грибов, появились моховики, еще лезут подосиновики и подберезовики, встречаются маслята, решетники, лисички.