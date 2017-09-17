Крик души жителей Черикова: Забирают деньги за больничный 5 17.09.2017, 11:45

3,174

Наемным работникам в Беларуси лучше не болеть.

Болеть до первой зарплаты не следует – к такому выводу пришла наша читательница (впрочем, не только она одна) из Черикова. В своем письме в редакцию газеты «Белчас» Алла Петрова рассказала о сложной ситуации, в которой она оказалась на исходе своей более чем 35-летней трудовой деятельности.

«3 августа 2015 года после перерыва в работе по семейным обстоятельствам на 1 год и 8 месяцев я снова трудоустроилась в одну из частных организаций, – пишет пенсионерка. – Но случилось так, что уже через 4 дня была госпитализирована, а еще через три – прооперирована в Могилевском областном онкодиспансере. К трудовым обязанностям приступила лишь спустя 2 месяца. Листок временной нетрудоспособности наниматель мне оплатил в размере 730 рублей. Однако эти деньги мне предстоит ему вернуть, поскольку они взысканы с нанимателя по решению Могилевского областного хозяйственного суда в пользу областного управления Фонда социальной защиты населения на том основании, что мой страховой случай наступил ранее начисления и выплаты обязательных страховых взносов моим нанимателем. Получается, что трудовая деятельность человека начинается не с первого дня работы, а с момента уплаты за него социальных взносов? Неужели за 35 с лишним лет трудового стажа я не заслужила оплаты по листку временной нетрудоспособности?! Тем более что на больничном за всю жизнь я была лишь три раза, включая время рождения ребенка».

При встрече с Аллой Михайловной выяснилось, что неприятная история с больничным листом началась в тот момент, когда она решила отстоять свое право не быть причисленной к категории лиц, обязанных оплатить сбор на финансирование государственных расходов за 2015 год (так называемый налог на тунеядство).

– К счастью, все разрешилось благополучно, так как я оказалась в числе тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию (в соответствии с поправками к Декрету № 3 от 2.04.2015 г. «О предупреждении социального иждивенчества»), – рассказала наша собеседница.

Правда, Аллу Михайловну тут же заподозрили в фиктивном трудоустройстве. По предложению представителя Комитета госконтроля Могилевской области была проведена проверка, по результатам которой Могилевское управление Фонда соцзащиты населения предложило нанимателю возместить фонду расходы на выплату Петровой пособия по нетрудоспособности.

– Оказалось, что оплата больничного Петровой явилась нарушением законодательства, которое предполагает оплату больничного листа только в случае, если наниматель выплатил за него обязательный страховой взнос в Фонд соцзащиты, – недоумевает руководитель организации, где работает наша читательница, Виктор Романов. – Я вернул деньги Фонду соцзащиты населения и одновременного подал исковое заявление о своем несогласии в экономический суд области. Решение суда вынесено не в мою пользу, и я вынужден требовать возмещения на оплату больничного с Петровой. На мой взгляд, это бесчеловечно.

В настоящее время жалоба Аллы Петровой и Виктора Романова на решение экономического суда Могилевской области находится на рассмотрении Генеральной прокуратуры. С точки зрения государственных органов она, безусловно, обсуждению не подлежит: если нет взноса в Фонд соцзащиты, то нет и страховой выплаты. И все же все мы, как говорится, под Богом ходим: болезнь, согласитесь, неожиданно может настичь любого независимо от того, сколько дней он отработал. На поверку же получается, что болеть до первой зарплаты нельзя. И не только ветеранам труда, за счет которых длительное время пополнялся Фонд соцзащиты населения, но и тем, кто только начал свой трудовой путь.