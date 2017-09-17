Источник: Чиж действительно пытается «вернуться в строй» 4 17.09.2017, 11:56

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ЮРИЙ ЧИЖ

Участие олигарха в торжественном мероприятии в «Цал Дир Бие» было неслучайным.

Бизнесмен Юрий Чиж предпринимает попытки вернуться в команду Александра Лукашенко. Об этом tut.by рассказали несколько информированных источников.

Основной владелец группы компаний «Трайпл» долгое время входил в ближнее окружение Лукашенко. Часто появлялся вместе с ним на неформальных мероприятиях. Однако все кардинально изменилось полтора года назад, когда Юрий Чиж был задержан и помещен в СИЗО КГБ. Обвинялся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Под следствием Чиж провел полгода и был освобожден в связи с признанием вины и возмещением ущерба.

Фото: president.gov.by

Вчера, 15 сентября бизнесмен был приглашен на торжественный прием по случаю 20-летия хоккейной команды Лукашенко. Как отмечает пресс-служба Лукашенко, на празднование были приглашены несколько десятков человек вместе с их семьями — «те, кто внес наибольший вклад в становление и развитие хоккейной команды, способствовал ее успехам на протяжении этих лет».

«Я бы не стал однозначно утверждать, что Чиж вернулся в команду. По моей информации, в этом году это лишь третий случай, когда они вместе с президентом оказывались в одной компании», — сказал собеседник.

Фото: president.gov.by

«Слишком громким было расставание и слишком мало времени прошло, чтобы сказать, что он в обойме. На той стороне осталась обида. Но Чиж действительно предпринимает попытки вернуться в строй», — отметил еще один источник. Он посоветовал обратить внимание, что с недавних пор сеть «Простор» (входит в группу «Трайпл») является одним из спонсоров хоккейного «Динамо».