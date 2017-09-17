закрыть
17 сентября 2017, воскресенье, 12:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Источник: Чиж действительно пытается «вернуться в строй»

4
  • 17.09.2017, 11:56
  • 2,230
ЮРИЙ ЧИЖ

Участие олигарха в торжественном мероприятии в «Цал Дир Бие» было неслучайным.

Бизнесмен Юрий Чиж предпринимает попытки вернуться в команду Александра Лукашенко. Об этом tut.by рассказали несколько информированных источников.

Основной владелец группы компаний «Трайпл» долгое время входил в ближнее окружение Лукашенко. Часто появлялся вместе с ним на неформальных мероприятиях. Однако все кардинально изменилось полтора года назад, когда Юрий Чиж был задержан и помещен в СИЗО КГБ. Обвинялся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Под следствием Чиж провел полгода и был освобожден в связи с признанием вины и возмещением ущерба.

Фото: president.gov.by

Вчера, 15 сентября бизнесмен был приглашен на торжественный прием по случаю 20-летия хоккейной команды Лукашенко. Как отмечает пресс-служба Лукашенко, на празднование были приглашены несколько десятков человек вместе с их семьями — «те, кто внес наибольший вклад в становление и развитие хоккейной команды, способствовал ее успехам на протяжении этих лет».

«Я бы не стал однозначно утверждать, что Чиж вернулся в команду. По моей информации, в этом году это лишь третий случай, когда они вместе с президентом оказывались в одной компании», — сказал собеседник.

Фото: president.gov.by

«Слишком громким было расставание и слишком мало времени прошло, чтобы сказать, что он в обойме. На той стороне осталась обида. Но Чиж действительно предпринимает попытки вернуться в строй», — отметил еще один источник. Он посоветовал обратить внимание, что с недавних пор сеть «Простор» (входит в группу «Трайпл») является одним из спонсоров хоккейного «Динамо».


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются