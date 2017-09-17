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Казахстан опубликовал карту с присоединенными частями России

  • 17.09.2017, 12:09
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Карта иллюстрировала текст, посвященный проблеме модернизации казахского языка.

Государственное информационное агентство Казахстана «Казинформ» по ошибке опубликовало карту страны, на которой к Казахстану «присоединены» некоторые территории соседних России, Узбекистана и Китая.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Regnum.

На карте одна из границ Казахстана проходит по территории Омской и Оренбургской областей России, Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР, Ташкентской области Узбекистана и «включает» в состав Казахстана Республику Каракалпакстан, которая также относится к соседнему Узбекистану. Текст, к которому была добавлена такая иллюстрация, посвящен проблеме модернизации казахского языка.

Позднее карта была удалена с сайта «Казинформа», однако первоначальное изображение страницы осталось в кеш-памяти Google.

В феврале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заверил Астану, что в Москве никогда не ставили вопрос о возвращении земель Казахстана под контроль России. Так парламентарий прокомментировал высказывания члена комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Павла Шперова о том, что Россия должна защищать интересы своих соотечественников по всему миру, в том числе проживающих в Казахстане.

Границы Казахстана соответствуют границам Казахской ССР, созданной в 1936 году. Первоначально она была образована декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров РСФСР как Автономная Казахская Социалистическая Советская Республика.


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