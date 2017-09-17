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Мартин Шульц: Германцы и завтра должны жить хорошо

  • 17.09.2017, 12:39
Мартин Шульц
Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Главный соперник Меркель считает, что канцлер заботится только о сегодняшнем дне страны.

Кандидат от СДПГ на выборах в бундестаг Мартин Шульц в эксклюзивном интервью dw.com рассказал о взаимоотношениях с Анкарой, миграции и справедливом распределении беженцев в Европе.

"Я не готов становиться на колени перед господином Эрдоганом. Нельзя позволять шантажировать себя", - подчеркнул Шульц. За восемь дней до выборов в бундестаг он вновь подверг острой критике президента Турции. По словам кандидата от СДПГ, ситуация в области прав человека в этой стране продолжает оставаться очень плохой. "Если завтра вы полетите в Турцию, чтобы подготовить материал, не могу вам гарантировать, что вы не попадете там в тюрьму", - заявил политик в беседе с журналистами. По его мнению, в настоящий момент практически не имеет смысла вести диалог с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Мартин Шульц неоднократно давал понять, что выступает решительно против завершения переговоров о вступлении Анкары в Евросоюз.

При необходимости он также готов отказаться от совместной работы с турецкими властями по миграционной проблематике и от поддержки договора между ЕС и Анкарой о депортации беженцев из Греции в Турцию, подчеркнул политик в ходе интервью.

В поддержку европейского миграционного законодательства

Главный соперник Ангелы Меркель в борьбе за пост главы правительства затронул также тему справедливого распределения беженцев в Европе. Так, он ясно дал понять, что, если займет пост канцлера ФРГ, будет напрямую обсуждать эту проблему со странами - членами ЕС, которые отказываются принимать беженцев у себя.

Мартин Шульц открыто пригрозил, что странам, противящимся политике Брюсселя в данном вопросе - таким, как Венгрия - будут грозить финансовые сокращения при перекраивании бюджета ЕС. Речь может идти о перераспределении около 900 млрд евро в течение предстоящих семи лет, добавил он. "Их позиция: санкций - да, пожалуйста; миллиарды - да, пожалуйста; беженцы - нет, спасибо. В таком случае немецкий канцлер должен сказать "нет", - подчеркнул глава СДПГ. - Наш принцип - солидарность: это касается и финансирования, и санкций, но и беженцев".

Кандидат в канцлеры также высказался за то, чтобы европейское миграционное законодательство базировалось на четком соблюдении подхода квотирования. В то же время само право на получение убежища должно оставаться незыблемым, убежден политик. Он отметил, что ослабить поток беженцев в Европу возможно за счет взаимодействия со странами Африканского континента, в том числе и с теми, которые далеки от принципа главенства демократии. Однако этот процесс должен осуществляться только при сотрудничестве и контроле со стороны международных организаций.

Шульц продолжил атаковать Меркель

Результаты большинства опросов общественного мнения за несколько дней до выборов свидетельствуют о том, что возглавляющий СДПГ Мартин Шульц по своим рейтингам явно отстает от лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель. Тем не менее он не сдает своих позиций. Во время интервью политик продолжил нападать на свою главную соперницу: "Ангела Меркель работает лишь с тем, что есть. По принципу: вот страна, в которой мы живем хорошо и в свое удовольствие". "Да, это правда. Мы действительно живем тут хорошо и в свое удовольствие. Но мы хотим и завтра продолжать так жить", - отметил он. Именно поэтому народу и следует объяснять, "куда мы идем", добавил Шульц.

"Я бы выступил с телевизионным обращением"

Глава социал-демократов отметил, что в сложившихся условиях многие испытывают чувство неуверенности, задумываясь о будущем страны. По его словам, если бы два года назад, на пике миграционного кризиса, он занимал пост канцлера ФРГ, то выступил бы с телевизионным обращением к нации и объяснил мотивы своих действий. Политикам же не хватило мужества объяснить людям, что реалии стремительно меняются, причем это касается не только Германии, но и Европы, убежден кандидат в канцлеры. "Посмотрите на сторонников Brexit, на "Лигу Севера", на выступающих в поддержку (Беппе - Ред.) Грилло в Италии, на "Национальный фронт" - все эти люди - в ярости, но на самом деле они просто не хотят признать, "что мир переживает драматические перемены", считает председатель СДПГ.

С конца июня журналисты DW побеседовали с лидерами предвыборных списков пяти партий, включая Кристиана Линднера (Christian Lindner) из Свободной демократической партии (СвДП), лидера Левой партии Сару Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и Александера Гауланда (Alexander Gauland), возглавляющего партийный список "Альтернативы для Германии" (АдГ). Среди важнейших тем, затронутых в ходе интервью, оказались миграционный кризис и отношения ФРГ с другими странами.

Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября.


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