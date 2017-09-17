Bloomberg: Учения «Запад» демонстрируют комплексы Путина 6 17.09.2017, 12:55

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Вейшнория может стать ахилессовой пятой для правителей РФ и Беларуси.

«Крупномасштабные российские военные учения «Запад», начавшиеся в четверг в Беларуси, уже принесли пропагандистский успех. Они встревожили соседей России из Организации Североатлантического договора и привлекли к себе такое внимание западных СМИ, что можно подумать, будто это реальная военная операция. Но они также позволяют лучше понять те страхи, которые испытывают правители России и Беларуси, причем страхи эти могут иметь под собой основания», - пишет для Bloomberg Леонид Бершидский (перевод – inosmi.ru).

По мнению литовского президента Дали Грибаускайте, эти учения призваны «напугать» ее страну. Финский министр обороны Юсси Нийнисте (Jussi Niinisto) полагает, что все дело в «информационной войне» («Западные страны полностью проглотили эту наживку и громко закричали об этих учениях», — сказал он недавно.) Военные эксперты увидели в этих проводимых раз в четыре года маневрах хорошую возможность посмотреть, каких успехов добилась российская армия с 2013 года, когда прошли последние учения «Запад». На мой взгляд, самая интригующая часть учений это их сюжетная линия.

По их сценарию, в западной части Беларуси находится маленькая, враждебная, и что самое главное, вымышленная страна Вейшнория. Это та часть Беларуси, где наибольшее количество католиков, где чаще всего говорят на белорусском языке, и где на последних свободных выборах, прошедших в 1994 году, народ голосовал за националистов. Это ясно указывает на то, что может стать той искрой, из которой разгорится война между Россией и Западом. Именно об этом думает российский президент Владимир Путин, белорусский правитель Александр Лукашенко и их генералы.

Согласно их предполагаемому сценарию, западные страны начинают дестабилизировать Беларусь, как они это сделали с Украиной в 2014 году (по мнению Путина). Согласно путинскому мировоззрению, Украина сегодня расколота на ту часть, которую контролируют США, и на маленький кусочек на востоке, который удерживают пророссийские повстанцы. С Вейшнорией та же самая история — и это не совсем выдумка. Прозападные и националистически настроенные белорусские активисты встретили появление Вейшнории с ликованием, создав по этому поводу специальный вебсайт и ленту новостей в социальных сетях. Конечно, все это не более чем дурачество, но за ним скрывается мечта. Мечта о Беларуси, или даже о части Беларуси, которая принадлежит к западному миру и идет к членству в НАТО и ЕС. Те белорусы, которые размещают материалы об истории, политике и даже экономике Вейшнории, делают это несколько мечтательно, представляя, какой могла быть их страна, если бы не Лукашенко.

По мнению белорусского диктатора и Кремля, есть симптомы, указывающие на тайные западные операции влияния типа тех, что привели Украину к революции. Но если нечто подобное произойдет в Беларуси, Россия намерена вмешаться намного активнее, применив силу. А коль такое случится, ей следует ждать военного ответа со стороны США, поскольку Беларусь находится в непосредственной близости от прибалтийских стран, которые США пообещали защищать. Эксперт по российской армии и научный сотрудник Института Кеннана Майкл Кофман (Michael Kofman) сказал мне по этому поводу:

«Беларусь стопроцентно может стать наиболее вероятной причиной военных действий между Россией и США. Если посмотреть на карту, то Беларусь — это красная черта России, а прибалтийские страны — красная черта США. Американскую черту пересечь непросто. Беларусь же может оказаться в центре всевозможных кризисов, и Россия опасается, что соседние страны будут вести игру, которая в конечном итоге приведет к войне».

По мнению Кофмана, нынешние учения являются очередным российским сигналом Западу, подавать которые Москва начала в 1999 году, когда НАТО во время косовской войны начала бомбить Югославию. «Это было переломное событие, после которого российские представления об угрозах уже не менялись», — говорит он. Во время той авиационной кампании Россия увидела, каким техническим превосходством обладает Запад. Она обнаружила, что американская армия может действовать где угодно и почти абсолютно безнаказанно. Поэтому с тех пор Россия пытается придумать свой ответ на тот случай, если Соединенные Штаты посягнут на сферу ее влияния — в ответ на российские попытки укрепить эту сферу.

Сюжетная линия учений «Запад» показывает, что Кремль считал возможным и более действенный американский ответ на российское вмешательство на Украине — но при этом полагал, что такое маловероятно. Такую же возможность Путин не исключает и в Беларуси.

Проводя эти учения, Кремль пытается показать США и НАТО, что будет делать Россия в случае такого американского ответа. По словам Кофмана:

«Смысл учений «Запад» всегда состоял в том, чтобы наглядно убедить США в следующем: если Соединенные Штаты осуществят вмешательство в России или на ее границах в такой стране как Беларусь, Москва пойдет на применение силы вплоть до ядерного оружия. Сейчас мы находимся на переходном этапе, когда Россия все меньше зависит от своего ядерного оружия, хотя оно остается важным компонентом, позволяющим ей управлять эскалацией и устанавливать эскалационное доминирование. Если главной идеей «Запада-1999» было «Если вы вмешаетесь, мы нанесем по вам ядерный удар», то на учениях «Запад-2017» она звучит иначе: «Если вы вмешаетесь, у нас есть силы, чтобы сразиться с вами, а если мы начнем проигрывать, то можем нанести по вам ядерный удар».

Положительная сторона такого сигнала состоит в том, что он носит по сути дела оборонительный характер, что соответствует официальным заявлениям России и Беларуси. Но тревожный момент заключается в том, что если народы Беларуси или России устанут от своих репрессивных режимов, как это было на Украине, населению которой надоела коррумпированная власть президента Януковича, то диктаторы могут не ограничиться подавлением бунта. Они могут пойти на военные меры против Запада, автоматически обвинив его во внутренних проблемах режима.