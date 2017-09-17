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Завтра в Беларуси будет до +22 градусов

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  • 17.09.2017, 12:59
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Теплее всего будет на юго-востоке страны

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 сентября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью и утром прогнозируются грозы. Ветер восточный с переходом на западный, сильный порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит 12-18 градусов выше нуля, днем на юго-востоке будет плюс 19-22 градусов. На северо-западе страны ожидаются сильные дожди. Во многих районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с, утром и днем по западной половине - до 21-24 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.


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