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Стать как Дональд Трамп

  • 17.09.2017, 13:15
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Фото с сайта gettyimages.com

На пути к успеху будущий президент США выработал несколько важных принципов.

Нынешний президент США Дональд Трамп известен как успешный бизнесмен, в том числе в сфере недвижимости. Здания Трампа невероятно популярны, и именно на сделках с ними он сколотил свое состояние. На 2015 год Forbes оценивал размер активов Трампа в сфере недвижимости в $ 3,5 млрд, из которых $ 1,3 млрд приходится на коммерческую недвижимость. 263 тыс м2 коммерческих площадей в бизнес-центрах и многофункциональных комплексах — огромный объем. И все они заполнены практически на 100%.

Почему недвижимость Трампа пользуется таким успехом? На этот вопрос probusiness.io попытался ответить Артем Жданьков, менеджер проектов по административной недвижимости ГК «Твоя Столица — управление проектами».

— Главные деловые принципы миллиардера — «Станьте торговой маркой и протрубите о себе на весь мир», «Старайтесь усилить привлекательность места», «Пусть о вас заговорят». И они явно доказали свою эффективность. Ниже я приведу несколько факторов, которые, на мой взгляд, повлияли на успех недвижимости Трампа. А также опишу самые значимые объекты.

Фото с сайта 1ZOOM.Me

Вначале расскажу кейс, отражающий хваткость и профессионализм Дональда Трампа как девелопера. В 1980-х власти Нью-Йорка безрезультатно потратили на реконструкцию катка Уоллмен-Ринк более $ 12 млн и 6 лет, многократно превысив бюджет и сроки. После полученного с большим трудом и не без поддержки прессы подряда на проведение указанных строительных работ, Трамп справился с реконструкцией за 6 месяцев и сэкономил 25% от заявленного бюджета в $ 3 млн в обмен на право аренды. C 1986, по данным СNN, каток принес Трампу $ 8,6 млн прибыли на продаже билетов, а также сдаче в аренду площадей катка для проведения мероприятий, съемок кино и т.п.

Стратегическое видение и фокус

Трамп строил только в центре города. Все его здания расположены в деловых и финансовых центрах городов, с хорошей транспортной доступностью и насыщенной инфраструктурой.

Сам по себе девелопмент в деловых центрах городов не есть секрет успеха. Инвестиции в недвижимость в пригородах и регионах могут быть не менее прибыльны. Так, отец Трампа сколотил свое состояние на недвижимости для среднего класса в Куинсе и Бруклине.

Однако сам Трамп мечтал заниматься именно премиальным сегментом недвижимости для высших слоев общества и сосредоточил на этом все свое внимание. Кроме того, по закону рынка, быстрее всего цены растут там, где будущий спрос будет сталкиваться с ограниченным предложением, поэтому именно в Манхэттене Трамп увидел наибольшие перспективы.

Нестандартный маркетинг

Фото с сайта izi. travel

Дональд Трамп всегда анализировал потенциал своих объектов недвижимости на предмет нескольких вариантов использования, нескольких потоков дохода и даже нескольких категорий клиентов. Это сейчас многофункциональностью никого не увидишь. Но в 90-е на рынке США девелоперам все было не так очевидно: один объект — одна функция, один вариант использования, одна целевая аудитория.

Разрабатывая план реконструкции и сдачи в аренду «Трамп Билдинг», Трамп решил сделать здание многофункциональным.

«Прежние владельцы неправильно подходили к вопросу. Здесь не одно офисное здание, а три. Просто они стоят друг на друге», — считал он.

Помещения были реконструированы и сданы в аренду клиентам из трех разных потребительских категорий. На момент приобретения здание стояло практически пустым и выглядело заброшенным, а сейчас оно арендовано на 100%. Сведений о пустующих площадях мы в Интернете не нашли.

Детальное знание законов

В 80-х Трамп после детального самостоятельного изучения правил, регулирующих строительство и пользование землей, решился на публичное противостояние в прессе с мэром Нью-Йорка. Это подогрело интерес общественности к строительству Trump World Tower, чего он и добивался. В результате им было построено 80-этажное здание на участке, где по планам предусматривалась в два раза меньшая максимальная высота строений.

Дело в том, что Трамп купил права на использование воздушного пространства у владельцев окружающих зданий, воспользовавшись лазейкой в муниципальных правилах районирования, которую на тот момент почти никто не замечал.

Фото с сайта luxuryflatsinlondon.com

Благодаря таланту шоумена и эпатажу, помноженным на качество продукта, Трамп в нужное время создал ажиотаж вокруг строительства Trump World Tower и всех других девелоперских проектов, к которым он или его фамилия имели отношение, ореол престижа, премиального качества и популярности.

Высокое качество

Приведу несколько примеров. Окна от пола до потолка и круговая, 360 градусов, обзорная панорама на центр города — определенный стандарт для американского рынка, известный каждому по голливудским фильмам.

Фото с сайта k1.ua

В более современных зданиях радиаторы отопления заменены внутрипольными конвекторами — так ничто не ухудшает вид из окон.

Также застройщик не экономил на размерах и отделке лобби на первых этажах бизнес-центров.

Этажи абсолютно во всех зданиях сдаются в аренду в формате open-space с центральным ядром, состоящим из лифтов, санузлов, лестничных клеток, зачастую без колонн.

Помещения сдаются в формате «shell'n'core»: под чистовую отделку. Это соответствует потребностям рынка арендаторов США, где каждая компания «подгоняет» планировку и отделку помещений под собственные бизнес-процессы и брендбук, как подтвердил нам в разговоре американский коллега Уоррен Лим, сотрудник одной из девелоперских компаний Нью-Йорка.

Фото с сайта riarealty.ru

Также, по словам нашего коллеги, компании-арендаторы в США любят «тусоваться» кластерами, сформированными по виду деятельности. Если качественный проект привлекает, скажем, Bank of America, он тянет за собой Goldman Sachs, те — Morgan Stanley, и вот в здании сформирован кластер из компаний банковского сектора, как магнит притягивающий компании аналогичного профиля. «Раз объект подходит нашим коллегам по цеху, значит, подойдет и нам».

Недвижимость империи Трампа в деталях

Фото с сайта trumptowerny.com

«TRUMP ORGANIZATION» объединяет более 500 компаний, принадлежащих семье Трамп и оперирующих в разных сферах бизнеса. На 2015 год Forbes оценивал размер активов Трампа в сфере недвижимости следующим образом:

$ 1,3 млрд приходилось на коммерческую недвижимость

$ 410 млн — жилая недвижимость

$ 866 млн — клубная жилая недвижимость

и $ 940 млн — недвижимость, где Трамп являлся совладельцем.

Костяк империи Трампа по количеству объектов составляет гостиничная и жилая недвижимость:

24 объекта в США — отели и жилая недвижимость

9 объектов за рубежом — отели и жилая недвижимость

На коммерческую недвижимость приходится 4 объекта — три в Нью-Йорке и один в Сан-Франциско.

Фото с сайта florida-rus.com

Среди «недвижимых» активов Трампа также значатся поля для гольфа, виноградник, и даже карусель и ледовый каток Уоллмен-Ринк и в Центральном парке Нью-Йорка (тот самый, который вы могли видеть во многих голливудских фильмах). Остальные доходы империи Трампа приходятся на другие виды деятельности.

Рейтинговые агентства, впрочем, как и сам Трамп, расходятся во мнении относительно точного размера его состояния. На то есть своя причина: большинство отелей, казино и кондоминиумов (многоквартирных домов) под брендом ТRUMP, на самом деле не принадлежат Трампам, а платят роялти за использование фамильного бренда.


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