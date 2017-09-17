Хозяин «дома с плакатами»: Я добиваюсь уголовного дела для Николая Ладутько 6 17.09.2017, 13:29

5,025

ФОто: onliner.by

Алексей Воскобович стал символом сопротивления в борьбе с чиновниками.

Несколько лет назад дом на улице 1-ой Уманской, 49 в Минске стал городской достопримечательностью. Фасад здания украшали плакаты, повествующие о том, что при сносе строения чиновники Мингорисполкома творят беспредел, а белорусские суды – беззаконие.

Хозяин «дома с плакатами» - бывший гостренер по легкой атлетике Алексей Воскобович на какое-то время стал своего рода символом сопротивления в борьбе с зарвавшимися чиновниками.

Алексей Воскобович

В итоге дом Воскобовича все-таки снесли, мужчину переселили, история, вроде, как закончилась. Но мало кто знает, что судебные тяжбы в жизни Алексея Воскобовича, продолжаются и по сей день.

Микроинсульт и онкологическое заболевание – таков на сегодняшний день промежуточный итог борьбы Воскобовича за справедливость. Тем не менее, сдаваться Алексей Михайлович не намерен. Он твердо уверен в том, что при сносе частных домов и переселения их хозяев в типовые квартиры минские городские чиновники просто набивают свои карманы…

О своих злоключениях Алексей Воскобович рассказывает «Белорусскому партизану».

- В дом на первой Уманской мы вместе с семьей въехали еще в 2000-м, - рассказывает Алексей Михайлович, - Обменяли свою трехкомнатную квартиру на это жилище – хотелось простора. Он и был просторным – 208 квадратных метров. Ремонт от начала до конца я в этом доме сделал сам, затем, получив разрешение на реконструкцию, я его расширил еще приблизительно на 100 квадратов. Стали обживаться: я провел в дом все коммуникации, высадил деревья.

Первый раз я вплотную столкнулся с отечественными чиновниками в 2009-м года. Тогда, после сильного ветра одно из деревьев упало на крышу дома и повредило ее – нужна была реконструкция, которую нужно было согласовывать. Я пошел в исполком Московского района, там, в отделе архитектуры и строительства объяснил ситуацию. Оттуда меня отправили в Мингорисполком, мол, если тамошняя «архитектура» даст добро на реконструкцию мансардного этажа – нет вопросов. Я отправился туда. В Мингорисполкоме на меня долго смотрели, мол, чего пришел, ведь такие вопросы в компетенции районных властей. Я снова пришел в районный исполком. А там, в отделе архитектуры и строительства мне без обиняков заявили: в обмен на спонсорскую помощь мы узаконим реконструкцию крыши. Я согласился, но хотел, чтобы все было по закону, попросил сообщить мне номер расчетного счета, куда бы я мог эту «спонсорскую помощь» отправить. Раз уж город нуждается в помощи, нет вопросов! Но, естественно, номер расчетного счета мне никто не дал. Во-первых, потому что, как я узнал позже, само по себе требование это было незаконным. А во-вторых, «безнал» чиновников не устраивал – «помощь» нужно было оказывать наличными. Зная, в какой стране живу, я не согласился на такое предложение: не хотел быть закованным в наручники в момент передачи средств, как это бывает в Беларуси с многими. Реконструкцию мне так и не уза или до конца, хоть крышу я, конечно, отремонтировал…

Тем, что ремонт крыши произведен незаконно меня, потом долго упрекали в судах, когда шла речь о сносе дома, а я там рассказывал историю о том, как из меня пытались вытянуть «наличку»...

- Ваш дом сносили с «модной» нынче формулировкой – «для государственных нужд»…

- Оговорюсь сразу, я никогда не был против его сноса: нужно – сносите, но поступайте по закону, чтобы, ни в коем случае не были ущемлены мои права. Слухи о сносе домов в том районе пошли еще в 2006-м. Я тогда, как и многие, написал бумагу, что да, не возражаю. Но в обмен на равноценный земельный участок – всего-то в шесть соток.

И стал я обивать пороги начальников. И, вы знаете, вопрос мог бы решиться положительно. Еще в 2009-м я был на личном приеме у бывшего председателя Мингорисполкома Михаила Павлова. Тот выслушал и наложил резолюцию «вопрос решить положительно». Другими словами, город собирался выделить мне землю. Однако вскоре здоровье Михаила Яковлевича пошатнулось, на работу он больше так и не вышел. А в его кресло сел, ходивший до этого в замах Николай Ладутько. И тут началось…

- Можно догадаться, что Ладутько дал «задний ход» решению своего предшественника…

- Причем очень «топорно». В то самое «павловское» решение о выделении земельного участка было вписано, что я согласен на квартиру, взамен сносимого дома. Вначале, на всю мою семью из девяти человек предлагали квартиру площадью в 112 квадратных метров – живите, как хотите! Потом Ладутько «смилостивился» и на тех же девятерых предложил уже две квартиры – общей площадью в 156 метров. Но и это предложение было незаконным, потому что по закону на тот момент мне должны были выделить или дом или квартиры равноценные по площади и благоустройство. Мой дом площадью в 306 квадратом по всем документам проходил как «жилье повышенной комфортности», поэтому и на такое предложение Ладутько я согласиться не смог.

- Почему?

- А почему я должен дарить чиновникам свое кровное? Вы слуги народа – вот и служите народу. А так получается, если бы я согласился на то предложение, то ухудшил бы свои жилищные условия. Это притом, что никакого метро на месте моего бывшего дома нет! Точнее, станция метро «Грушевка» есть, она работает, но находиться на значительном расстоянии от моего бывшего жилища. А на том самом месте сейчас стоят два, как «близнецы-братья» 14-этажных дома. Получается, кому-то просто нужна была эта земля, чтобы дать разрешение на строительство этих высоток.

И у меня есть документы, подтверждающие то, что участок под застройку, застройщик получил еще задолго до строительства этого участка метро, в то время, когда там еще стояли жома частного сектора…

Мой дом на Уманской сносили якобы для строительства новых станций Московской линии столичного метро. А теперь следите за датами: новые станции метро запустили 6 ноября 2012 года, а дом снесли в мае 2014-го…

- Который вы сносить не разрешали…

- Так, я же за то, чтобы все было законно. А дом сносили так: приехали бравые ребята от застройщика, говорят, будем сносить, указание дал Ладутько. Я говорю, во-первых, земля, на которой он стоит – моя частная собственность, оформленная в пожизненное владение. Во-вторых, раз уж вы приехали меня сносить, составляйте акт на сносимое имущество. Ничего, естественно, составлено не было. В итоге, приехавшие, вызвали милицию. Приехал наряд, забрали меня в отделение. Там продержали ночь. В клетке, как уголовника. За эту ночь дом снесли до фундамента. Я попал на участок рано утром, на следующий день – дома нет, на участке раскиданы вещи… Ей Богу, действовали бандиты с замашками мародеров. Или, наоборот.

- В итоге в судах, насколько известно, вы добились того, чего хотели…

- И это, знаете, мне дорогого стоило. Судебные тяжбы не добавили здоровья – за это время я пережил микроинсульт, к тому же врачи диагностировали у меня онкологическое заболевание. В какой-то момент я решил: гори все гаром, пойду на уступки. Согласился, взамен дома в 306 квадратов на три квартиры общей площадью – 255-260 квадратных метров. То есть 50 метров я готов был уступить государству. Считаю, поступил более чем благородно. Квартиры в итоге нам выделили, но месяца три после этого не выдавали ключей от них: мы не могли посмотреть, что это за жилье, каков его метраж. Позже выяснилось, что это квартиры «обычных потребительских качеств». Но и это, как говориться, Бог с ним! Оказалось, что городские власти и тут меня обманули. Общий метраж выделенного жилья – 226 квадратных метров, то есть на 30 меньше, чем я уступил городу.

Понимаете в чем вся штука: мой дом, на Уманской, как и десятки других не препятствовал строительству новых станций метро. Получается, что его фиктивно включили в список строений, идущих под снос. К тому же мне ни копейки не выплатили за вырубленные на участке деревья, уничтоженные гараж и хозпостройки, так еще и с метражом обманули.

- Вы обращались в компетентные органы?

-- Куда я только ни писал открытым текстом: городские власти грабят минчан. Так же, по сути, и есть. Мои обращения были направлены и в ОБЭП и в КГБ, кстати, туда меня вызывали и допрашивали, и в aдминистрацию Лукашенко – все без толку. Например, ответами из администрации Лукашенко за подписью, отвечающего за работу с обращениями граждан господина Буко, можно обклеить ни одну большую стену. Такое впечатление, что там вместо того, чтобы разбираться в сути вопроса, просто устроили почтовое отделение по рассылке «отписок».

Сейчас я добиваюсь компенсации за украденные у меня квадратные метры и зеленые насаждения.

- А это кем-то оценено? Сумма ущерба рассчитана?

- За собственный водопровод, в 70 квадратных метров, гараж, забор, плодовые и декоративные деревья мне готовы были выплатить на старые деньги аж 2.800.000 рублей – сто долларов. Издевательство? Конечно! Сумма в документах, понятно, написана «от фонаря» -- никто объективной оценки не производил. Как на сегодняшний день высчитать объективную сумму снесенного имущества – не мои проблемы. Пусть этим занимаются, те, кто сносил.

По моим подсчетам, сумма компенсации, которую мне должен город – более ста тысяч долларов.

Недавно получил очередной ответ из Верховного суда – мол, обращаться бесполезно, в вашем деле давно поставлена точка, никто ничего вам возмещать не будет. Да, что говорить, когда на личном приеме «вечный» председатель Верховного Суда Валентин Сукало прямо заявляет: «Ваш вопрос уже нельзя решить в юридической плоскости» А в какой плоскости его тогда решать?

Вот уже, который год я добиваюсь возбуждения уголовного дела против бывшего председателя Мингорисполкома Ладутько. Во-первых, за незаконное решение о включении лишних домов в зону строительства метро, во-вторых, за то, что Мингорисполком так и не выполнил взятое на себя обязательство о выделении мне жилья определенного метража. Пока – безрезультатно. Подозреваю, что у Николая Александровича Ладутько есть высокие покровители, которые не дают ход этому делу. Куда бы я не обращался – все пустое.

Говорите, что я борюсь с ветряными мельницами? Так давайте все, сложим руки, перестанем за себя бороться, а чиновники будут о нас ноги вытирать! Не дело это. За себя, за справедливость нужно бороться и я готов идти до конца…