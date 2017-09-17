Птенец совы решил «поучиться» в Витебском университете 2 17.09.2017, 13:40

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Фото: vkurier.by

Необычную картину наблюдали студенты и преподаватели вуза перед выхрдными.

Необычную для городского пейзажа птицу заметили студенты и преподаватели ВГУ имени П.М. Машерова возле главного корпуса вуза. «Поучиться» здесь решил птенец болотной совы, который охотно позировал всем желающим прямо в центре города, на Московском проспекте, 33, сообщает vkurier.by.

Болотная сова занесена в Красную книгу Республики Беларусь с 1993 года. Этот вид широко распространен в Европе, в северной части Азии и в северной Африке. В Беларуси проживает порядка 500-1500 пар болотной совы (около 3% от численности вида в Европе).

Интересно, что привычной средой обитания болотной совы являются травянистые болота, речные поймы, заболоченные вырубки и долины лесных речек. Что же в таком случае птенец совы делал в центре города?

Впрочем, ему пришлось несладко. Птенца атаковали вороны, которые уже давно облюбовали ели возле главного корпуса ВГУ имени П.М. Машерова. Но, пока сотрудники университета выбежали из здания, чтобы отогнать ворон от молодой совы, птенец спокойно взлетел на ветку ели и скрылся из глаз.