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За две недели на море минчанин потратил всего $160 на человека

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  • 17.09.2017, 14:23
  • 5,099
ФОТО: ONLINER.BY

Сумма была подсчитана с учетом всех мелких расходов.

Про белорусский бюджетный отдых мы знаем почти все. Однако несмотря на разнообразие предложений, летом душа все равно тянется к солнцу и морю, а потому скопивший хоть какую-то сумму денег белорус начинает смотреть в сторону других стран и даже континентов. Не поленился спланировать путешествие в соседнее государство и читатель onliner.by Игорь. «Съездив в очередной раз на машине в Одессу в июле 2017 года на 14 дней и потратив на это все около $800 за трех взрослых и двух детей (3 и 6 лет), решил поделиться своим опытом с другими. Хотелось бы показать соотечественникам, что море — это не так уж далеко и дорого, как может казаться, пока не прыгнешь в машину и не поедешь на юг», — объясняет минчанин. Вот что он рассказал в подробностях:

Почему именно Одесса?

Я всегда путешествую на машине. Почему? Если коротко, то потому, что это довольно дешево и относительно сердито. А сейчас попробую пояснить, почему мой выбор падает именно на саму Одессу. Во-первых, логистика. Во-вторых, протяженность пляжей и наличие волнорезов и пирсов, которые распределяют волны (читай: водоросли). В-третьих, наличие большого числа развлечений и вариантов досуга для детей. В-четвертых, очень культурный город-миллионник с довольно развитой инфраструктурой, в том числе торговой и транспортной.

Дорога из Минска до Одессы и обратно

Из Минска можно проложить очень простой маршрут прямо до Одессы: сначала надо ехать до Гомеля по М5 (Е271), потом съехать на трассу Е95 и по ней (трасса М01 от границы Беларусь — Украина в Новых Яриловичах до Киева и трасса М05 от Киева до Одессы) доехать непосредственно до Одессы. Маршрут довольно простой и с учетом качества указанных дорог — относительно комфортный.

Есть некоторые нюансы лишь по дорогам в Украине: участок дороги километров пять перед Уманью (в сторону Одессы) с очень плохим покрытием, глубокой колеей и большой ямочностью. Там лучше снизить скорость до 60—80 км/ч, но оставаться в крайней левой полосе, периодически уступая место несущимся «паркетникам» и прочим «спешунам», для которых данные наплывы и ямы не страшны (летят, как и летели, свои 130—140 км/ч). По сравнению с 2016 годом транзит через Бровары под Киевом стал медленнее (в городе очень интенсивно меняют дорожное полотно на центральных улицах), а также после Киева в сторону Одессы идут бесконечные (на километров 40—50) ремонты дорог. Правда, несмотря на ограничения скорости на данных участках, многие проезжают их со средней скоростью 80—100 км/ч. Еще отмечу, что на обратном пути мы потеряли более получаса в пробке в послеобеденный час пик на бульваре Дружбы Народов при проезде через Киев.

Дорогу в Одессу разбивали ночевкой в Киеве. Обратно весь путь от Одессы до Минска с учетом прохождения границы (примерно 1,5 часа) занял целый день: выехали в 8:20 и в 22:00 уже пили чай у себя дома в Минске. Дети данный переезд перенесли отлично. В целом дорога от Новой Гуты до Одессы хорошая. Правда, рекомендую ее проезжать в светлое время суток. В темное время есть вероятность встретить животных на трассе (особенно в районе Чернигова), а также не заметить некоторые нюансы покрытия, в первую очередь — неглубокие ямы.

Сколько стоять на границе?

ФОТО: ONLINER.BY

Старались выбирать даты отпуска так, чтобы пересекать границу довелось не в пятницу и не в понедельник. По итогу все равно отпуск был сдвинут, и в Новой Гуте мы оказались только в пятницу. В принципе, белорусскую границу прошли довольно быстро (без серьезных очередей), потратив на нее около 30—40 минут. Но уже на нейтральной территории встали в маленькую «очередку» на въезд в «Новые Яриловичи». Однако и украинскую таможню прошли относительно быстро (менее 2 часов). Как-никак, две-три очереди (читайте, два-три пограничника) для легковых автомобилей сделали свое дело. Для автобусов — отдельная очередь и свой пограничник.

На обратном пути (в четверг) потратили на украинскую границу чуть более часа. Могли и меньше, но встали не в ту очередь: соседняя двигалась куда быстрее. В защиту украинского пограничного пункта скажу еще и то, что «цивилизация» активно проникает в эту сферу: нет никаких талончиков на въезде и на выезде из пограничного пункта и не надо вообще выходить из машины водителю и пассажирам (только на обратном пути очень вежливо попросили открыть багажник, но пассажиры вообще ни разу не выходили на украинской границе из машины). Заполнение всех формуляров происходит в электронной форме, в том числе и на въезде в пункт пропуска. Паспортный контроль и для детей, и для взрослых прошел очень спокойно.

Маленький лайфхак. На выезде из украинского пограничного пункта (т. е. на въезде в Украину), прямо возле шлагбаума, который отделяет вас от въезда в «незалежную», к вам, скорее всего, подойдет какой-нибудь страховой агент и захочет проверить ваши страховки или предложить свои услуги. Смело езжайте дальше и никак на них не реагируйте. Один такой страховщик, правда, что-то пытался сказать мне вслед, но пограничник, который стоял у шлагбаума, лишь засмеялся, и я понял, что не дал свершиться очередному разводу на деньги.

Нужна ли страховка на случай болезни?

ФОТО: ONLINER.BY

Наличие медицинской страховки для въезда в Украину не обязательно, как это требуется, например, для стран Шенгенской зоны. В Украине хорошо развита платная медицина, которая значительно дешевле белорусской, и если потребуется помощь, вы легко ее получите в любой медицинской клинике. И еще нюанс: базовая страховка покрывает в основном только вызов неотложной помощи, первичный осмотр и консультации. То есть если потребуется лечение, то, скорее всего, вам предложат его провести либо за свои деньги, либо выполнить в Беларуси. Но в последнем случае все равно придется покинуть Украину… Таким образом, никаких медицинских страховок для Украины ни на себя, ни на детей, я никогда не оформляю. Большинство моих знакомых также не оформляют медицинских страховок при поездках в Украину. Но опять же это личное дело каждого. На машину страховка («зеленая карта») обязательна. Стоит от 5 евро за 15 дней.

Чем заправляться?

Если спиртосодержащие напитки в Украине значительно дешевле, чем в Беларуси, то бензин АИ-92 в Украине дороже почти на 40%! То есть в Беларуси литр 92-го стоит около 0,61$ (1,17BYN), в то время как в Украине я заправлялся на «БРСМ-нафте» за ~0,86$ (22,19 гривны) за литр. Выбирал именно «БРСМ-нафту», так как у нее одни из самых низких цен на бензин в Украине, а также они используют белорусское, литовское и румынское сырье. Плюс на АЗС «БРСМ-нафта» действует доступная программа лояльности: при заправке более 20 л первый раз выдают бонусную карту (выдают по просьбе, карта действует и на первую заправку), по которой вы сразу же имеете 0,40 гривны скидки с каждого литра. Дополнительно при заправке «до полного» предоставляются еще 0,2 гривны дисконта с каждого залитого литра. Плюс другие дополнительные «плюшки», про которые я узнал позже и уже не пользовался ими (заранее внимательно читайте сайт «БРСМ-нафты»!). Таким образом, литр 92-го стоимостью 22,79 гривны как в Киевской, так и в Одесской области обходился мне в 22,19 гривны (скидка по карте 40 копеек, плюс 20 копеек дополнительной скидки — с учетом «до полного»), причем «до полного» я заливал и 5, и 10 литров. Грамотно просчитывайте, когда и где вы будете заправляться. Заезжал я в Украину с полным баком, выезжал — «на лампочке». Такая вот белорусская расчетливость. Имейте в виду, что провозить автомобильное топливо, за исключением того, что в баке, даже 10-литровую канистру на территорию Украины запрещено.

ФОТО: ONLINER.BY

Аренда жилья

В Киеве остановились в том же отеле, который уже опробовали в 2016 году. Из плюсов — близость метро и наличие охраняемого паркинга. Итого за ночлег в Киеве — 730 гривен за нас пятерых за номер люкс и еще 20 гривен в сутки за парковку. В 2017 году цены на аренду жилья в Одессе хоть и выросли, но не критично. Мы снимали трехкомнатную квартиру за 800 гривен в сутки (из которых 100 гривен шли посреднику и только 700 — хозяину квартиры).

По приезде в Одессу нашли офис «Лайфселла» и купили одну симку на троих (у кого была симка, ставил в телефон и раздавал всем интернет, в том числе на планшеты детям) на тариф «Жара» с 10 Гб интернета (дополнительно + 10 Гб YouTube-трафика) и 100 минут во все сети. Только после этого стали искать жилье. Искали варианты по интернету на специализированных сайтах. При обзвоне предложений непосредственно на хозяев жилья натыкались мало, в основном — на посредников. Попадались и разводы: например, с кодом 80 или 90 — на такие номера не звоните никогда, т. к. чаще всего это платные номера, имейте это в виду. Потратили в Одессе на поиск жилья часа 3—4. Параллельно, правда, гуляли по Дерибасовской, отобедали и попили чай в кафе.

ФОТО: ONLINER.BY

Ехали, надеясь найти жилье на месте, и, признаться, лопухнулись. Как раз попали на дни, когда в Одессе проходил матч за Суперкубок чемпионата Украины по футболу «Динамо Киев» — «Шахтер» и одновременно начало кинофестиваля. Поэтому квартир и вариантов в тот момент было в разы меньше, чем обычно. Хорошие варианты оказались уже распроданы. Нам предлагали пару дней пожить в «халупах» прямо на пляже или рядом с морем за 200—400 гривен в день, но условия в данных «апартаментах» были ниже всякой критики. Предполагалось, что потом, через пару дней, когда уедут футбольные болельщики, можно будет заселиться в нормальные квартиры по цене 500—600 гривен в сутки.

Но чувство неопределенности (особенно когда с тобой двое маленьких детей) давило, поэтому мы начали искать варианты подороже, но с заселением прямо сейчас. В итоге нашли трехкомнатную квартиру (со следующим расчетом: одна комната для нас — семейной пары, вторая — для двух деток и еще одна — для дедушки) «квадратов» на 70—75 с «не уставшим» ремонтом и прочими радостями адекватной квартиры (а не «бабушатника» или халупы) за 800 гривен в сутки. Дороговато. Далеко до моря: 25—30 минут на трамвае и еще немного пешком либо 10 минут на машинке. Но в принципе, квартирой оказались довольны. Ежедневными поездками на трамвае до моря и обратно совсем не утомились. Детям всегда уступали место в одесских трамваях. Но если честно, в следующий раз будем искать квартиру с морем именно в шаговой доступности, возможно, с немножко большей переплатой.

Квартирные посредники

Отдельно хочется сказать про Одесский железнодорожный вокзал и местных посредников, на которых мы возлагали большие надежды в помощи по поиску подходящих вариантов жилья. Так вот, на вокзале посредники по аренде квартир и комнат очень сильно зажрались. Чаще всего дополнительная наценка идет у них в 20—30%, а иногда (чаще!) и еще выше. Рыночным ценообразованием и не пахнет. Логика простая: на вокзал все едут в последнюю очередь и в любом случае что-нибудь снимут. Плюс люди из дальней поездки, чаще всего с большим количеством багажа, уставшие и замученные и относительно легко соглашаются на не рыночные предложения. Повторю самый важный лайфхак: искать жилье только через интернет или через проверенных посредников. Средняя такса посредников — 50—150 гривен за день. Мы за свою трешку за 12 дней отдали посреднику 1200 гривен (просил 1800, но мы же в Одессе, и без торга тут ничего не бывает!).

Замечу, что если у людей будут хорошие контакты по поводу жилья, то они незнакомому их не дадут, а лучше посоветуют своим друзьям и хорошим знакомым. А «вариантишки» — отдадут «на ура» всем вокруг. Лучше гуглите жилье в Одессе и сами ищите достойные предложения.

Море, пляж

Море отличное! Хотя, когда мы только приехали, ужаснулись: температура воды была только 19 градусов. Для детей это не вариант. Но буквально на следующий же день температура воды уже была 20,5 ºС, а еще через день — выше 21 ºС. И дальше только повышалась. Последние пару дней потеплело прилично. Температура воды была выше 24 ºС., дети из моря не вылазили! В целом с погодой очень сильно повезло, так как судя по рассказам на форумах Onliner.by, погода летом в Одессе — это та еще лотерея. Пусть и вероятность выигрыша очень большая, но иногда можно вытащить несчастливый билетик, который сильно подпортит ваш отдых. Одно радует, что в Одессе и вокруг нее появилось несколько достойных аквапарков, которые можно посетить в такие непогожие дни.

Водорослей в этом году было в разы меньше, чем в прошлом. Но видимо, это только в тех местах, где мы отдыхали, и только в июле. В августе уже весь форум Onliner.by исходился от постоянных жалоб на тину и водоросли, особенно в Лузановке и пригородах Одессы.

Но опять же маленький лайфхак именно по отдыху в Одессе: пляжи достаточно протяженные. Мы отдыхали на пляжах в районе 10—12-х станций Большого Фонтана. Там, как в принципе и по всей Одессе, каждые 150—200 метров был пирс, причем пирсы были не параллельны друг другу. В итоге в одном месте (под одним углом) они закрывали берег от волн с водорослями, а в другом месте (под другим углом) они, наоборот, полностью открывали пляж для волн с водорослями и тиной. В итоге, гуляя по пляжам Большого Фонтана, иногда замечал картину: один пляж полностью в водорослях, а на втором вода идеально прозрачная. Плюс преимущество одесских пляжей — это волнорез. Он не дает большому количеству волн попадать на песчаные пляжи. В Лузановке (район Одессы) волнореза нет, и как следствие почти все лето отдыхающие там купались в море с тиной и водорослями…

ФОТО: ONLINER.BY

Несмотря на то что спускались от трамвайной остановки «10-я станция Большого Фонтана» к пляжу «Чайка», непосредственно на нем были только один раз. Такого количества детей, мам и бабушек я не припомню давно. Покрывала реально были расстелены одно рядом с другим без каких-либо свободных пространств и зон. В воде — куча детей, на пляже, на береговой линии — также огромное множество «копателей» и «брызгателей». Многие курят, плюют семечки, пьют пиво… Картина не из приятных. В итоге, несмотря на чуть ли не самый лучший вход в воду во всей Одессе для детей, мы не выдержали на пляже «Чайка» и пары часов. В итоге всегда шли левее от «Чайки» и в основном останавливались рядом с пляжем для инвалидов. На море проводили с 8:30 и максимум до 12:30, а потом спокойно ехали на трамвайчике домой. Ни в утренний час пик, ни в обеденный час пик особенной сверхпереполненности трамваев не ощущали. Жена и дедушка даже периодически находили места для сиденья (дети, напомню, сидели всегда!).

Что же касается субботы и воскресенья, то на пляже, кроме отдыхающих, дополнительно появлялись и те, кто работал по будням. В эти дни на пляжах было поплотнее. Плюс иногда в эти периоды могли даже попросить «немного подвинуться» или «сложить покрывало вдвое». Бывали и такие ситуации. Мы в основном старались занять первую береговую линию и настроить вокруг себя всяких замков из песка. Иначе любой кусочек земли становился объектом захвата отдыхающих, постепенно подтягивающихся на пляж.

Питание

Первые дни питались в кафешках типа «Уточ-кино», «Жарю-Парю», «Пузата Хата». Выходило на пятерых (два-три супа, пять горячих, пару салатов и несколько компотов) по 200—300 гривен (чаще не более 250 гривен). А так готовили в основном дома. Для этого и снимали квартиру.

По ценам на продукты скажу, что в гипермаркетах (где в основном закупались) яйца, рыба и мясная продукция были дешевле, чем в Беларуси. Сетевых продуктовых магазинов («Сильпо», «Таврия В», «Копеечка» и др.) также кругом хватает. Ценники адекватные и сопоставимые с белорусскими. Овощи были значительно дешевле непосредственно на фермерском рынке на Привозе.

ФОТО: ONLINER.BY

В целом в июле были следующие цены (при курсе 1$ — 25,6—25,9 гривны): арбуз — 3—5 грн. за кг; дыня — 7—12 грн. за кг; персики — 12—25 грн. (найти интересные варианты порой было очень сложно), яблоки — 12—30 грн. за кг, помидоры — от 10—12 грн. и выше (покупали в основном за 18—25 грн. за кг), огурцы — 5—10 грн. за кг, абрикосы — 20—30 грн. за кг, сливы еще дороже. Клубнику и черешню покупал пару раз — за 40 грн. за кг. Кукуруза сладкая — от 2 до 5 грн. за початок на Привозе. Яйца — 9—12 грн. за десяток, колбасы от 70 до 150 грн. за кг, «пальцем пиханые» колбаски — 65—80 грн. за кг, курица дешевле, чем в Беларуси (на 20—30%), по рыбе вариантов было много (портовый город, как-никак!), но было реально лень ее готовить, поэтому и за ценами на рыбу сильно не следил. Мидии на Привозе — 120 грн. за кг (среднего размера, чилийские), креветки — 15—25 грн. за стакан, рапаны — 160 грн. за кг не местных и 140 грн. за кг — местные (но только по 1 кг продают), копченый сарган — 100—110 грн. за кг. Пиво и водка: первое на 30—40% дешевле, чем в Беларуси, второе — на 20—30%. Но это на любителя…

На весь отдых на пятерых мы потратили не более 800$. И это с учетом всех-всех трат. В целом очень сильно не экономили, но и не разбрасывались деньгами направо и налево. По структуре трат расклад следующий. Автомобиль (бензин, страховка, стоянки) — около 15% (в прошлые поездки в среднем выходило по данной статье расходов от 15 до 25% всего бюджета на отдых), жилье (Киев — 1 день, Одесса — 12 дней) — около 40% (обычно данная цифра в моих поездках на море приближается к 50%, в этот раз получилось немного на этом сэкономить. Но при поездках в Европу эта статья расхода составляет от 30 до 40%), питание (в том числе кафешки) и мелкие покупки — 25%, «закупки» (в основном покупки для детей к школе, детская одежда и обувь, игрушки, постельное белье, подушки и т. д.) — 15%, все остальное — 5% (в том числе на общественный транспорт — около 1,5%, для сравнения, в прошлом году на общественный транспорт ушло менее 0,5%).

ФОТО: ONLINER.BY

Читаю отзывы про Затоку и ужасаюсь: почему туда так массово едут белорусы? Ни достойного сервиса, ни качественных условий, только куча людей и в основном атомный ценник. От себя советую Одессу: всегда можно найти пляж по душе. Пусть и пройти вправо или влево минут 5—10. Но по мне, когда больше 3—4 линий лежаков и покрывал, то это уже не отдых. Это массовый оупен-эйр у мамаш, бабулек и детей. Одесса — это отличный вариант дешевого отдыха летом на море!


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