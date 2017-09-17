12 признаков того, что вашим компьютером завладел кто-то другой 3 17.09.2017, 14:57

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Факторы, на которые всегда надо обращать внимание.

Сегодня хакерские атаки у всех на слуху и каждый переживает за безопасность своих данных. Чтобы не допустить кражи паролей и другой важной информации, стоит обращать внимание на любые изменения в вашем компьютере.

AdMe.ru предлагает свериться по чек-листу признаков того, что ваш компьютер взломали.

1. Антивирус отключен

Если вы сами не отключали антивирусную программу, но заметили, что она выключена, это верный признак взлома компьютера. Сама по себе она отключиться не может. Первым делом хакеры избавляются от антивируса, чтобы было проще получать доступ к вашим файлам.

2. Пароли не работают

Если вы не меняли пароли, но они вдруг перестали работать, и вы не можете войти в свои учетные записи, самое время насторожиться — скорее всего, компьютер взломан.

3. Резко увеличилось количество друзей

Если на своих страницах в соцсетях вы замечаете резкое увеличение количества друзей, которых вы не добавляли и не знаете, это значит, что ваш аккаунт был взломан и использовался для рассылки спама.

4. Новые значки на панели инструментов

Когда вы открываете браузер и замечаете новые значки на панели инструментов, это может свидетельствовать о проникновении вредоносного кода.

5. Курсор двигается сам по себе

Если вы замечаете, что курсор мыши двигается сам по себе и выделяет что-то, это верный признак взлома.

6. Необычное поведение принтера

Признаки взлома затрагивают не только сам компьютер, но могут проявиться и в работе с принтером. Например, когда он отказывается печатать или печатает файлы, которые вы не отправляли в печать.

7. Перенаправление на другие сайты

Если ваш браузер постоянно перенаправляет вас на другие сайты, пора насторожиться. То же самое, если вы вводите поисковый запрос, а появляются не результаты поиска Google или Yandex, а другие страницы. Частое появление всплывающих окон тоже говорит о взломе.

8. Файлы удалены без вашего участия

Если вы заметили, что некоторые программы и файлы переместились в мусорное ведро или удалились совсем, но вы этого не делали, сомнений нет — компьютер взломан.

9. В интернете есть ваша личная информация, которую вы не раскрывали

Проверьте это с помощью поисковика: поищите информацию о себе, которую вы точно не раскрывали в сети. Если вы смогли ее найти, значит, ваш компьютер взломали для кражи информации.

10. Фальшивые антивирусные сообщения

Если на компьютере всплывают окна с предупреждением об инфицировании вирусом, но выглядят они иначе, чем обычно, — это признак взлома. Также стоит насторожиться, если на компьютере появился новый антивирус.

11. Необычное поведение веб-камеры

Проверьте свою веб-камеру: если ее световой индикатор мигает сам по себе, перезагрузите компьютер и посмотрите, будет ли он мигать минут через 10. Если световой индикатор продолжает мигать, значит, ваш компьютер был взломан.

12. Компьютер работает очень медленно

Если на самые простые операции у компьютера уходит слишком много времени, а также заметно замедлилось интернет-соединение, это также может быть признаком взлома.

Что делать:

Предупредите друзей и адресатов вашей электронной почты, что вы были взломаны. Скажите им не открывать сообщения от вас и не переходить по ссылкам в них.

Сообщите вашему банку о возможной утечке ваших личных данных. Узнайте у них, как защитить ваши средства.

Удалите все незнакомые вам программы, а также те, которые не запускаются.

Установите надежный антивирус и просканируйте систему. Некоторые компании выпускают бесплатные версии.

Поменяйте пароли на всех своих аккаунтах.

Если вам кажется, что проблема не решена, обратитесь к специалисту.