закрыть
17 сентября 2017, воскресенье, 17:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Генерал НАТО: Из-за инцидентов во время «Запад-2017» может начаться большой конфликт

2
  • 17.09.2017, 14:59
  • 4,358
Петр Павел
Фото: AP

Россия сконцентрировала слишком много войск вблизи границ Альянса..

Военные учения России в Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку "к большой войне". Об этом 16 сентября заявил в интервью Associated Press председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел (перевод – gordonua.com).

Он отметил, что в Москве не предоставляют объективной информации об учениях, несмотря на заверения, что "НАТО не считается врагом" и что учения не направлены против НАТО.

Павел обращает внимание на несоответствие официально озвученного количества войск, принимающего участие в "Запад-2017", с фактическим.

По словам генерала, сами по себе учения с участием РФ не вызывают беспокойства, но когда смотреть на "общую картину", причины для волнения есть, потому что "Россия непрозрачна".

Он сообщил, что две недели назад лично встречался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Павел отметил, что из-за высокой концентрации войск НАТО в районе Балтийского и Черного морей возможны инциденты, связанные с человеческими ошибками. Генерал выразил опасения, что непреднамеренный инцидент может перерасти в конфликт.

14 сентября в Беларуси официально стартовали учения "Запад-2017". Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются