Генерал НАТО: Из-за инцидентов во время «Запад-2017» может начаться большой конфликт 2 17.09.2017, 14:59

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Петр Павел

Фото: AP

Россия сконцентрировала слишком много войск вблизи границ Альянса..

Военные учения России в Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку "к большой войне". Об этом 16 сентября заявил в интервью Associated Press председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел (перевод – gordonua.com).

Он отметил, что в Москве не предоставляют объективной информации об учениях, несмотря на заверения, что "НАТО не считается врагом" и что учения не направлены против НАТО.

Павел обращает внимание на несоответствие официально озвученного количества войск, принимающего участие в "Запад-2017", с фактическим.

По словам генерала, сами по себе учения с участием РФ не вызывают беспокойства, но когда смотреть на "общую картину", причины для волнения есть, потому что "Россия непрозрачна".

Он сообщил, что две недели назад лично встречался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Павел отметил, что из-за высокой концентрации войск НАТО в районе Балтийского и Черного морей возможны инциденты, связанные с человеческими ошибками. Генерал выразил опасения, что непреднамеренный инцидент может перерасти в конфликт.

14 сентября в Беларуси официально стартовали учения "Запад-2017". Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений.