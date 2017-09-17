Талоны на свободу 17.09.2017, 15:13

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Как население Советского Союза стало участником первого «шаха», объявленного империи.

17 мая 1985 года всему взрослому населению Советского Союза и, как позже выяснилось, советской экономике был поставлен шах — до мата тоже оставалось недолго, пишет журнал «Большой».

В этот день в газете «Правда» был опубликован вступивший в силу Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством», который больше известен как «сухой закон». Несмотря на то что за годы действия постановления средняя продолжительность жизни мужского населения выросла на 2,5 года, значительно сократилась преступность, освободившиеся в психиатрических лечебницах койки были отданы для пациентов неалкогольного профиля, многие аналитики этот ход правительства впоследствии рассматривали как широкий шаг к обнищанию и последующему развалу некогда могучего государства. По некоторым подсчетам производство и реализация алкогольной продукции давала бюджету прибыль в 25–30 %, соответственно, когда в первые годы 12-й пятилетки вместо привычных 806 миллионов литров водки до населения дошло только 60 миллионов, казна начала трещать. А с учетом требующих денежных вливаний чернобыльских проблем и удешевления нефти бюджет страны впервые за долгие годы стал дефицитным.

Если искусственно снизить предложение властям удалось, то со спросом было сложнее: он оставался на прежнем уровне, ведь добровольный отказ людей потреблять алкоголь ни в каком постановлении не пропишешь. В магазинах появились огромные очереди, из-за чего люди опаздывали на работу, студенты прогуливали занятия. Кто плохо переносил большое скопление народа, начал употреблять различные спиртосодержащие вещества — одеколоны, клеи, моющие средства. Это, естественно, приводило к большому количеству смертей среди трудоспособного населения, но людей было уже не остановить. Наоборот, народ относился с юмором к данной ситуации: рождалось много баек, легенд, вымышленных и не очень историй. Например, интеллигентного вида мужичок просит продавщицу поменять купленный флакончик одеколона «Шипр» из-за поврежденной этикетки. Та огрызается: мол, все равно пить будешь. Мужик поправляет очки: «Да, буду, но мне гостям на стол ставить!»

В деалкоголизированном СССР были и свои «потемкинские деревни» — свадьбы без спиртных напитков на столах. Гостям предлагались только соки, прохладительные напитки и чай. О таких торжествах, восхваляющих комсомольцев-трезвенников, писали даже центральные газеты. Но цинизм ситуации заключался в том, что в самовары наливали водку, а в заварные чайники — коньяк. Под конец свадьбы гости буквально валились под стол от крепко заваренного «чая».

В советском продовольственном квесте была еще одна непростая задачка: мало было обладать деньгами и желанием стоять в очередях — необходимы были талоны на определенную группу товаров. В разряд дефицита попадало практически все: колбаса, крупы, соль, сахар, а также табак и спиртные изделия. Талоны на водку вообще считались своеобразной валютой: их ценили даже те, кто не употреблял спиртного. Например, хозяйки нередко расплачивались ими за работу с сантехниками, электриками, грузчиками. Большим спросом пользовались и талоны на сахар, потому что народ предсказуемо ударил по «сухому закону» самогоноварением. Забавно, что талоны на спиртное выдавались на всю семью — даже на грудных детей распределялись водка и сигареты. Возможно, власти таким неуклюжим шагом пытались хоть как-то извиниться перед населением за ситуацию в стране.

Форма и цвет талонов в регионах СССР были разными, могло отличаться и весовое содержание получаемых товаров. Но принцип оставался тем же: стандартный список продуктов распределялся по количеству членов семьи. Талоны можно было получить либо в профкоме по месту работы, либо в ЖЭСе по месту жительства. С развалом СССР талонная система мгновенно не исчезла, благодаря постановлению Совмина (кстати, подписывал его Михаил Мясникович как зампредседателя Совмина) она немного трансформировалась: продукты, включая алкоголь, можно было получать по спискам, талонам, визитным карточкам покупателя. Но обязательно с предъявлением паспорта: таким образом правительство страховалось от вывоза дефицитной продукции за пределы молодого государства. Кстати, советские талоны на алкоголь можно приобрести и сейчас: их предлагают за пять современных белорусских рублей на специальных сайтах для коллекционеров.