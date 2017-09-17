10 интересных фактов о еврейских общинах Беларуси довоенного периода 2 17.09.2017, 15:46

2,815

В конце 1919-го начале 1920-ых годов еврейское население белорусских городов доходило до 70-80%.

15 сентября – профессиональный праздник всех библиотекарей Беларуси, а точнее – День библиотек. К этому дню традиционно приурочены встречи работников библиотечной сферы, выставки, дискуссии, круглые столы, научные конференции, просветительские акции и встречи с читателями, пишет vkurier.by.

Накануне в Витебской областной библиотеке состоялась презентация книги «Иудейские общины в Белорусской ССР (январь 1919 – сентябрь 1939)» кандидата исторических наук, выпускника исторического факультета Константина Карпекина, главного хранителя Государственного архива Витебской области.

Константин Карпекин

Фото Светланы Васильевой

Свой язык, своя религия и обычаи, свое строго обозначенное место в экономической и политической жизни государства и собственные законы, регулирующие внутреннюю жизнь общины. Система юридических актов, определявших взаимоотношения с высшей и местной властью и, наконец, традиция, то, что всегда выше и сильнее любых законов, – все это превратило евреев в особую группу населения России в начале 20 века.

Как рассказал Константин Карпекин, в конце 1919 начале 1920 годов еврейское население некоторых белорусских городов доходило до 70-80%.

10 интересных фактов о еврейских общинах Беларуси довоенного периода:

1. На конец 1918 года в Беларуси было 862 синагоги и молитвенных домов, которые располагались в 209-ти населенных пунктах.

2. Наиболее характерными для нашей страны были города и городки с 2 – 9 еврейскими молитвенными зданиями (они составляли 48% от общего количества населенных пунктов, в которых располагались иудейские культовые сооружения). Чуть меньше было местечек с одной синагогой или молитвенным домом (44%). Населенные пункты с 10 и более культовыми зданиями составляли небольшой процент (около 8%). Кроме того, в каждом городе и городке, где жили евреи, существовали бассейны для ритуальных омовений (миква) и кладбище.

Фото «Иудейские общины в Белорусской ССР (январь 1919 – сентябрь 1939 гг.)»

Здесь в начале 20 века находилось еврейское кладбище (территория за ТЦ «Беларусь»)

Фото Светланы Васильевой

3. Вся повседневная жизнь еврея протекала по законам Талмуда. Главная роль в еврейских общинах принадлежала раввинам.

Раввин за чтением Торы

Фото Светланы Васильевой

Для евреев раввин являлся тем человеком, к которому шли за советом в любой ситуации. Это касалось всех сфер жизни – семейной, рабочей, бытовой. Если еврей не знал, как ему поступить по закону и Торе, то он обязательно отправлялся к духовному наставнику. Слово раввина воспринималось как закон.

4. Второй после раввина человек, сведущий в законе, – резник (шохет). Человек, который осуществляет забой скота в соответствии с требованиями кашрута системой питания для евреев). Кроме того, большое значение для сохранения еврейских традиций имела деятельность магидов (профессиональных проповедников) и канторов (исполнителей молитв и песен религиозного содержания).

5. Дети в раннем возрасте обучались грамоте и до 18 лет должны были осваивать премудрости Танаха (Пятикнижия) и Талмуда. Община обеспечивала обучение даже самым малоимущим. Любой ученик, добившийся успехов в учении, мог рассчитывать на то, что община в дальнейшем будет субсидировать его учебу.

6. Однако в июне 1919 года все изменилось, по решению комиссариата по еврейским делам, иудейские общины должны были сдать все имущество государству, закрыть синагоги и прекратить свою деятельность.

Синагога на улице Революционной в Витебске

Фото Светланы Васильевой

7. Сигналом к закрытию всех еврейских религиозных учебных заведений в стране стал показательный суд над хедером в Витебске. Один из основных тезисов «обвинительного заключения» гласил: ни у одного другого народа нет подобной системы образования. Абсурдность подобной позиции была очевидной, но властей это никоим образом не остановило.

К слову, в Витебске в начале 1920 года насчитывалось 35 хедеров, в которых трудилось 49 учителей (меламедов). По подсчетам местных властей их посещали 1350 детей и лишь 29% из них одновременно учились в общеобразовательных школах.

Это здание было построено в 1912 году для бесплатной еврейской школы (талмуд-тора)

Фото Светланы Васильевой

8. В 1920 году были ликвидированы еврейские партии, запрещен язык, как и обучение в хедерах и иешивах. Преследовались еврейские учителя-меламеды, закрывались синагоги.

9. Иудейские общины стремились противостоять советской антирелигиозной политике. Верующие продолжали тайно совершать богослужения, которые стали основным средством сохранения единства еврейских объединений.

10. Сегодня мало кто помнит, а ведь не прошло и 100 лет с того времени, когда лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь» был написан на гербе Беларуси на русском, белорусском, польском языках и на идиш.