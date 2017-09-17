Кто придет на смену Путину Игорь Яковенко, obozrevatel.com

17.09.2017, 15:59

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Разрушать «русский мир» надо снизу, с помощью выдергивания из-под него фундамента.

"Хоть сегодня введи парламентскую систему на Руси, ничего не получится", - писал Мераб Мамардашвили в одной из своих лекций в 1979 году. С тех пор в этом отношении ничего не изменилось. И далее философ объяснял, почему так: "Свободу нельзя дать, нужно, как минимум, чтобы хоть одному человеку она была так нужна, так понятна и он так умел бы ее практиковать, что без этого он вообще и жить-то не мог".

Умение "понять свободу", то есть, не просто повторять ее как пустое слово, как лозунг, а создать в своей голове конструкцию свободного общества и представить ее людям в виде ясной дорожной карты. Умение "практиковать свободу", то есть способность создавать вокруг себя пространство свободы, в котором бы было место людям равным и в чем-то более талантливым. И третье: невозможность несвободной жизни. Собственно, вот это и есть формула протестного лидерства в современной России.

На вопрос, какой лидер должен прийти в России на смену Путину, многие столичные либералы мечтательно смотрят на юго-восток, куда-то в сторону Люберец и многозначительно произносят три магических слова: Ли Куан Ю. В самом начале 90-х те же люди или их духовные наставники обходились одним словом: Пиночет. После 1998 года, когда и суд Испании, и палата лордов и лондонский суд, не говоря уже о Верховном суде Чили, признали Пиночета преступником, количество желающих брать его за образец немного поубавилось. Имя Ли Куан Ю до сих пор путеводной звездой освещает сумрачный мир российского либерала и всякого, кто претендует на лидерство в России, российский либерал сравнивает с фотографией сингапурского реформатора и смотрит: похож или не похож.

Находящийся на теплых островах в районе экватора город-государство Сингапур в 3,5 раза меньше Москвы по площади и в 3 раза меньше российской столицы по населению. Сравнение с Россией настолько нелепо, а попытки перенести, действительно, феноменально успешный реформаторский опыт Ли Куан Ю на Россию, настолько наивны, что остается лишь изумляться, как взрослые образованные и явно неглупые люди могут предаваться подобным фантазиям.

В середине нулевых у либералов возник новый кумир – герой "революции роз" и реформатор Грузии, Михаил Саакашвили. Несомненные успехи в реформе полиции и борьбе с полукриминальным укладом, основанном на коррупции и исключительной роли воров в законе, создание самой прозрачной и удобной системы регистрации бизнеса – все это превратило Саакашвили в любимца московской либеральной публики. И даже неудачное завершение политической карьеры в Грузии и крайне неудачный опыт проведения реформ в одной, отдельно взятой Одесской области не смогло существенно уменьшить симпатии московских либералов к грузинскому реформатору.

Что общего у таких разных людей, как Ли Куан Ю, Пиночет и Саакашвили? Все трое были сторонниками свободы в экономике и применения насилия в политике. Уровень насилия у каждого из троих был разный, как и степень законности этого насилия, но общий подход к реформам один. Либеральные реформы – операция крайне болезненная, поэтому пациента на время операции необходимо как следует зафиксировать, чтобы не дергался и не мешал хирургу.

Именно сторонники отечественного либерального Пиночета написали и продавили принятие суперпрезидентской, а по сути абсолютистско-самодержавной Конституции, после вступления в действие которой установление в России диктатуры фашистского типа стал уже вопросом времени. Мне приходилось довольно много общаться с идеологами "российского пиночетства" и они объясняли свои действия тем, что иначе в России ничего нельзя сделать. "Вы посмотрите на это быдло, на этих совков! - говорил один реформатор, показывая на своих избирателей. – Вы хотите дать свободу выбора вот этим?!". – "А вы представляете, кого они навыбирают при действительно свободных выборах?" - закатывая глаза, вторил другой. Не случайно Путин был ими воспринят с восторгом, как практически идеальный кандидат в "русские Пиночеты". Помните, лозунг, с которым СПС шел на выборы в 1999 году: "Путина – в президенты, Кириенко – в Государственную думу. Молодых надо!".

Идея монолидерства намертво укоренилась в головах не только консервативной, но и реформаторской, протестной части российского общества. Идеальным воплощением этой идеи стал Алексей Навальный. Навальный в точности воспроизводит в отношении оппозиции ту структуру отношений, которую Путин выстроил по отношению к лояльной части российской популяции. А именно, прямое отношение: "лидер – массы". Минуя любые институты, вроде партий и прочих лишних барьеров. У Путина нет, и не может быть союзников и партнеров. Он – один на политическом небосклоне. Навальный стремится к тому же на поле оппозиции. Не случайно он крайне неодобрительно высказывался о союзе Дмитрия Гудкова с "Яблоком", а после довольно внушительной победы этой коалиции на муниципальных выборах в Москве буквально сквозь зубы выдавил из себя поздравления Гудкову с этой победой, не упустив возможности еще раз попенять Гудкову за союз с Явлинским.

Россия – не Сингапур, не Грузия, не Чили, и даже не Украина. Это – империя. И главная задача оппозиции не сменить пожилого и архаичного самодержца Путина на молодого диктатора с прогрессивными взглядами. Во-первых, это не получится. Просто поскольку именно этот сценарий нынешней власти хорошо известен, понятен и она его точно не допустит. А, во-вторых, если случится чудо и молодой прогрессивный борец с коррупцией въедет в Кремль, в этом случае неизбежно все пойдет по сценарию Жванецкого: "жили-жили в Бухенвальде, потом с боями прорвались в Освенцим". И дело тут не в личности Алексея Навального. Приход к власти любого монолидера с самыми гуманистическими взглядами, хоть Каспарова, хоть Явлинского, хоть Ходорковского, хоть правозащитника Льва Пономарева, при всей фантастичности такого предположения, неизбежно приведет точно к такому же итогу: из одного концлагеря – в другой. Дело тут не в личности, а в неизбежном воспроизводстве империи. Этот "Русский мир" раздавит любого реформатора. Уничтожать этого дракона надо снизу, с помощью выдергивания из-под него фундамента.

А именно унитарности страны. Жизнь сама подсказывает один из многих вариантов уничтожения империи. В Москве выбраны свыше 250 муниципальных депутатов от коалиции "Объединенные демократы". При всей ничтожности их полномочий, это люди, за которыми стоят их избиратели. Это тоже лидеры, но другого, низового, уровня, а главное, другого типа. По классификации немецкого политолога М.Херманна не авторитарные "знаменосцы" и митинговые трибуны, а "служители", выражающие и отстаивающие интересы граждан. На уровне региона нужны лидеры-интеграторы, выполняющие объединяющую функцию и лидеры-коммуникаторы. Возможно, для той же Москвы на эту роль подойдет Дмитрий Гудков, для Алтайского края – Владимир Рыжков, для Пскова – Лев Шлосберг, для Екатеринбурга – Евгений Ройзман.

Колосс империи "Русского мира" рухнет в двух случаях. В случае военного поражения с последующей оккупацией и дальнейшим "лечением" по образцу рейха и императорской Японии. Для страны, имеющей второй в мире ядерный потенциал, этот вариант просматривается слабо, а в случае его реализации, может статься, что и реформировать будет нечего и некому. Второй вариант – разрушение империи изнутри, снизу. Это очень тяжелая и длительная работа. Сочетание разных тактик, включая бойкот одних выборов и участие в других, уличную активность и кампании неповиновения. Общее в этой кампании должна быть цель: уничтожение имперского центра в виде института самодержавия, ныне скрывающегося под псевдонимом "президентства", парламентская республика, автономность регионов до уровня конфедерации и безъядерный статус России. Любой иной вариант неизбежно приведет нас в новый концлагерь с другим названием.

Игорь Яковенко, obozrevatel.com