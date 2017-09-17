закрыть
17 сентября 2017, воскресенье, 17:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кто придет на смену Путину

  • Игорь Яковенко, obozrevatel.com
  • 17.09.2017, 15:59
  • 2,808

Разрушать «русский мир» надо снизу, с помощью выдергивания из-под него фундамента.

"Хоть сегодня введи парламентскую систему на Руси, ничего не получится", - писал Мераб Мамардашвили в одной из своих лекций в 1979 году. С тех пор в этом отношении ничего не изменилось. И далее философ объяснял, почему так: "Свободу нельзя дать, нужно, как минимум, чтобы хоть одному человеку она была так нужна, так понятна и он так умел бы ее практиковать, что без этого он вообще и жить-то не мог".

Умение "понять свободу", то есть, не просто повторять ее как пустое слово, как лозунг, а создать в своей голове конструкцию свободного общества и представить ее людям в виде ясной дорожной карты. Умение "практиковать свободу", то есть способность создавать вокруг себя пространство свободы, в котором бы было место людям равным и в чем-то более талантливым. И третье: невозможность несвободной жизни. Собственно, вот это и есть формула протестного лидерства в современной России.

На вопрос, какой лидер должен прийти в России на смену Путину, многие столичные либералы мечтательно смотрят на юго-восток, куда-то в сторону Люберец и многозначительно произносят три магических слова: Ли Куан Ю. В самом начале 90-х те же люди или их духовные наставники обходились одним словом: Пиночет. После 1998 года, когда и суд Испании, и палата лордов и лондонский суд, не говоря уже о Верховном суде Чили, признали Пиночета преступником, количество желающих брать его за образец немного поубавилось. Имя Ли Куан Ю до сих пор путеводной звездой освещает сумрачный мир российского либерала и всякого, кто претендует на лидерство в России, российский либерал сравнивает с фотографией сингапурского реформатора и смотрит: похож или не похож.

Находящийся на теплых островах в районе экватора город-государство Сингапур в 3,5 раза меньше Москвы по площади и в 3 раза меньше российской столицы по населению. Сравнение с Россией настолько нелепо, а попытки перенести, действительно, феноменально успешный реформаторский опыт Ли Куан Ю на Россию, настолько наивны, что остается лишь изумляться, как взрослые образованные и явно неглупые люди могут предаваться подобным фантазиям.

В середине нулевых у либералов возник новый кумир – герой "революции роз" и реформатор Грузии, Михаил Саакашвили. Несомненные успехи в реформе полиции и борьбе с полукриминальным укладом, основанном на коррупции и исключительной роли воров в законе, создание самой прозрачной и удобной системы регистрации бизнеса – все это превратило Саакашвили в любимца московской либеральной публики. И даже неудачное завершение политической карьеры в Грузии и крайне неудачный опыт проведения реформ в одной, отдельно взятой Одесской области не смогло существенно уменьшить симпатии московских либералов к грузинскому реформатору.

Что общего у таких разных людей, как Ли Куан Ю, Пиночет и Саакашвили? Все трое были сторонниками свободы в экономике и применения насилия в политике. Уровень насилия у каждого из троих был разный, как и степень законности этого насилия, но общий подход к реформам один. Либеральные реформы – операция крайне болезненная, поэтому пациента на время операции необходимо как следует зафиксировать, чтобы не дергался и не мешал хирургу.

Именно сторонники отечественного либерального Пиночета написали и продавили принятие суперпрезидентской, а по сути абсолютистско-самодержавной Конституции, после вступления в действие которой установление в России диктатуры фашистского типа стал уже вопросом времени. Мне приходилось довольно много общаться с идеологами "российского пиночетства" и они объясняли свои действия тем, что иначе в России ничего нельзя сделать. "Вы посмотрите на это быдло, на этих совков! - говорил один реформатор, показывая на своих избирателей. – Вы хотите дать свободу выбора вот этим?!". – "А вы представляете, кого они навыбирают при действительно свободных выборах?" - закатывая глаза, вторил другой. Не случайно Путин был ими воспринят с восторгом, как практически идеальный кандидат в "русские Пиночеты". Помните, лозунг, с которым СПС шел на выборы в 1999 году: "Путина – в президенты, Кириенко – в Государственную думу. Молодых надо!".

Идея монолидерства намертво укоренилась в головах не только консервативной, но и реформаторской, протестной части российского общества. Идеальным воплощением этой идеи стал Алексей Навальный. Навальный в точности воспроизводит в отношении оппозиции ту структуру отношений, которую Путин выстроил по отношению к лояльной части российской популяции. А именно, прямое отношение: "лидер – массы". Минуя любые институты, вроде партий и прочих лишних барьеров. У Путина нет, и не может быть союзников и партнеров. Он – один на политическом небосклоне. Навальный стремится к тому же на поле оппозиции. Не случайно он крайне неодобрительно высказывался о союзе Дмитрия Гудкова с "Яблоком", а после довольно внушительной победы этой коалиции на муниципальных выборах в Москве буквально сквозь зубы выдавил из себя поздравления Гудкову с этой победой, не упустив возможности еще раз попенять Гудкову за союз с Явлинским.

Россия – не Сингапур, не Грузия, не Чили, и даже не Украина. Это – империя. И главная задача оппозиции не сменить пожилого и архаичного самодержца Путина на молодого диктатора с прогрессивными взглядами. Во-первых, это не получится. Просто поскольку именно этот сценарий нынешней власти хорошо известен, понятен и она его точно не допустит. А, во-вторых, если случится чудо и молодой прогрессивный борец с коррупцией въедет в Кремль, в этом случае неизбежно все пойдет по сценарию Жванецкого: "жили-жили в Бухенвальде, потом с боями прорвались в Освенцим". И дело тут не в личности Алексея Навального. Приход к власти любого монолидера с самыми гуманистическими взглядами, хоть Каспарова, хоть Явлинского, хоть Ходорковского, хоть правозащитника Льва Пономарева, при всей фантастичности такого предположения, неизбежно приведет точно к такому же итогу: из одного концлагеря – в другой. Дело тут не в личности, а в неизбежном воспроизводстве империи. Этот "Русский мир" раздавит любого реформатора. Уничтожать этого дракона надо снизу, с помощью выдергивания из-под него фундамента.

А именно унитарности страны. Жизнь сама подсказывает один из многих вариантов уничтожения империи. В Москве выбраны свыше 250 муниципальных депутатов от коалиции "Объединенные демократы". При всей ничтожности их полномочий, это люди, за которыми стоят их избиратели. Это тоже лидеры, но другого, низового, уровня, а главное, другого типа. По классификации немецкого политолога М.Херманна не авторитарные "знаменосцы" и митинговые трибуны, а "служители", выражающие и отстаивающие интересы граждан. На уровне региона нужны лидеры-интеграторы, выполняющие объединяющую функцию и лидеры-коммуникаторы. Возможно, для той же Москвы на эту роль подойдет Дмитрий Гудков, для Алтайского края – Владимир Рыжков, для Пскова – Лев Шлосберг, для Екатеринбурга – Евгений Ройзман.

Колосс империи "Русского мира" рухнет в двух случаях. В случае военного поражения с последующей оккупацией и дальнейшим "лечением" по образцу рейха и императорской Японии. Для страны, имеющей второй в мире ядерный потенциал, этот вариант просматривается слабо, а в случае его реализации, может статься, что и реформировать будет нечего и некому. Второй вариант – разрушение империи изнутри, снизу. Это очень тяжелая и длительная работа. Сочетание разных тактик, включая бойкот одних выборов и участие в других, уличную активность и кампании неповиновения. Общее в этой кампании должна быть цель: уничтожение имперского центра в виде института самодержавия, ныне скрывающегося под псевдонимом "президентства", парламентская республика, автономность регионов до уровня конфедерации и безъядерный статус России. Любой иной вариант неизбежно приведет нас в новый концлагерь с другим названием.

Игорь Яковенко, obozrevatel.com


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются