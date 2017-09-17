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Как проехать ночью через блок-посты возле Глубокого

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  • 17.09.2017, 16:16
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В городе замечены люди в касках и с автоматами.

В интернете появились первые отклики о дислокациях военных возле Глубокого. Vkurier.by решил проверить, что там, в Глубоком. К городку журналисты подъехали со стороны Шарковщины (по улице Советской) около 20 часов. Дорога пустая, никаких кордонов нет. В Глубоком тусуется много молодежи в парке, около вокзала, около Дома культуры. Все, как говорится, тихо, спокойно, чинно и благородно.

В глубокских пабликах одиночные сообщения:

Фото: Ольга Витебская

«Подскажите ночной клуб или какой движ у вас в городе с программой на эту субботу?»

«Какой ночной движ? Комендантский час у нас», – отвечают подписчики.

Людей в форме в городе практически нет. Но в районе автовокзала все-таки журналисты заметили воинский патруль. Жутковато в темное время наблюдать в городе людей в касках и с автоматами.

Фото: Ольга Витебская

Залив бензин на местной заправке, журналисты двинули обратно. Правда, решили, на всякий случай заехать в Глубокое с Минского направления. И вот он, кордон с надписью на знаке «КПП». Вокруг стоят укрепления из мешков с песком и рядышком машина ГАИ. То есть въезд охраняют не только воинские подразделения, но и служба ГАИ.

Машину не тормозят и паспорт не спрашивают (напомним, что в Глубоком журналисты были в промежутке между 20 – 21 часом). Службу несут возрастные военные. Все, кого журналисты видели, – мужчины около 40 лет.

Фото: Ольга Витебская

К сожалению, сейчас быстро темнеет, поэтому не разглядеть воинских званий и нашивок. Но все остальное при мужчинах: каска, камуфляж и автомат.

На вопрос из окна машины:

- Как служба?

Один из пропускающих ответил:

- Помаленьку!

Надо заметить, что около Глубокого есть и еще один кордон. Если выехать из Глубокого в направлении Шарковщины (по улице Красноармейской), снова проезжаем через кордон. Конечно, такие «военные игры» напрягают и создают неудобства при движении на автомобиле.

Фото: Ольга Витебская

Напомним, 14 сентября официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

Фото: Ольга Витебская

В учениях задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово, также «участки местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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