На фестиваль «Камяніца» приехали тысячи людей 17.09.2017, 16:28

В Музее народной архитектуры и быта в Строчицах прошел очередной фолк-фестиваль.

Казалось, весь Минск субботним вечером 17 сентября переместился сюда. На «Камяніцу» приехали огромные компании молодежи, семьи с детьми, люди средних лет – публика разношерстная. Многие были одеты в вышиванки и национальные костюмы, пишет kp.by.

Вдоль дороги, ведущей к сцене, расположились ремесленнические палатки с разнообразными изделиями ручной работы. Свои работы представили художники.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На фестивале была масса развлечений как для детей, так и для взрослых. Можно было научиться стрелять из лука или пневматического оружия. Гончар учил детей делать вазочки из глины на гончарном круге. Самые маленькие гости фестиваля прыгали на батуте, пристегнутые к резинкам, раскрашивали картинки разноцветным песком. Также работал скалодром.

- Днем людей было меньше, а к вечеру стали подтягиваться, - рассказывает продавец одной из палаток. - Не хватает рук, чтобы всех обслужить.

Очереди действительно большие, но продвигаются довольно быстро. Люди покупали горячую кукурузу, шашлычки, картофельные чипсы на палочке, выпечку, чай и другие вкусности.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но больше всего людей было у сцены. Кто-то стоял, более предусмотрительные люди взяли с собой пледы, раскладные стульчики, чтобы можно было присесть.

Хэдлайнерами фестиваля в этом году были украинская электро-фолк группа «Onuka» (название переводится с украинского «Внучка»), коллектив «Theodor Bastard» из Росси, белорусская «Shuma», и еще одна украинская группа «The Doox». Также на главной сцене выступали белорусские группы «Нагуаль», «Shaman Jungle» и «Варган».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К вечеру заметно похолодало, но народ не расходился – все ждали выступления «Onuka». Парочки обнимали друг друга, кто-то укутывался в пледы. Самые смелые отошли чуть дальше от толпы у сцены и активно танцевали.

- Я влюбилась в группу «Onuka» с тех пор, как несколько лет назад впервые услышала их вживую, - рассказывает минчанка Ольга. – Не пропускаю ни одного концерта. От них исходит такая сумасшедшая энергетика, в них столько драйва.

К сожалению, группа "Shuma" так и не выступила. Многие ехали на фестиваль именно для того, чтобы постушать этот коллектив, и слегка рассторились. Музыканты написали на своих страницах в соцсетях, что из-за задержек просто не успели выступить.

Несмотря на то, что фестиваль закончился в 22:20, а не в 22:00 как планировалось, и добираться от площадки до Минска не слишком удобно, многие оставались до конца.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ