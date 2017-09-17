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Совмин провел кадровые перестановки в комитетах и концернах

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  • 17.09.2017, 16:47
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Власти назначили нового заместителя министра экономики.

Постановлением совета министров №694 освобождены от своих должностей заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Анатолий Сильченко, заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь Бобырь, cообщает ej.by.

Анатолий Сильченко освобожден от своей должности по соглашению сторон, а Игорь Бобырь - в связи с переводом к другому нанимателю.

Этим же постановлением Дмитрий Матусевич назначен заместителем министра экономики, а Сергей Щербаков в порядке перевода - заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям.


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