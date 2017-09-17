Независимый профсоюз РЭП встал на защиту продавцов из Несвижа 17.09.2017, 17:28

Суд предложил работницам оплатить экспертизу за их счет стоимостью $1000.

В июле 2017 года сайт Charter97.org уже писал про то, как руководство «Магазина №3 Несвижа» хотело взыскать с заведующей и 4 продавцов недостачу в размере 1200 рублей.

На этот раз руководство магазина хочет возместить материальный ущерб за якобы имеющую место недостачу в магазине за счет своих работниц.

Praca-by.info обратился к представителю профсоюза РЭП Александру Войтешику, который защищает коллектив Несвижского магазина, за комментариями.

– После проведенной инвентаризации, с результатами которой коллектив не был согласен из-за имеющихся явных нарушений, повторную инвентаризацию не проводили, – говорит Александр. – Коллегия судей предлагает работницам провести бухгалтерскую экспертизу правильности оформления документов за их счет, а это 2000 рублей. Получается, что помимо 1351 рубля недостачи и оплаты адвоката истца в размере 1300 рублей, судьи предлагают женщинам оплатить еще и эту недешевую, к слову сказать, процедуру. И все это вместо того, чтобы разобраться в деле как того требует судебная практика, – возмущается представитель.

– Кстати, в ходе судебного заседания у судьи Фроленковой возник вопрос о том, могут ли работники торговли быть членами профсоюза РЭП. Я доступно пояснил, что членом нашего профсоюза может стать любой гражданин, – рассказал Александр.

Примечательно то обстоятельство, что судебная коллегия приостановила дело для проведения служебной проверки из-за жалобы Войтешика на нарушение порядка отвода судьи.

– Они должны были отменить решение в связи с нарушением порядка отвода судьи, а не приостанавливать рассмотрение жалобы, – говорит Александр.

В понедельник рассмотрение дела возобновится.

– Мы надеемся на новый пересмотр дела с новым составом судей. Но посмотрим, какое решение вынесет суд, – заключил Александр.