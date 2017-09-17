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Авиакомпания Ryanair отменила сотни рейсов

  • 17.09.2017, 17:37

Бюджетная авиакомпания «напутала» с отпусками пилотов.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отменила в воскресенье 82 рейса, заявив, что "напутала" с отпусками пилотов, передает русская служба BBC.

В субботу Ryanair объявила, что будет отменять по 40-50 рейсов ежедневно в ближайшие шесть недель.

Начальник отдела маркетинга Кенни Джейкобс сказал, что все пассажиры, забронировавшие рейсы до 20 сентября, оповещены об этом по электронной почте.

"Мы напутали с запланированными отпусками пилотов и теперь исправляем свои ошибки", - сказал он.

Это связано с тем, что у сотрудников Ryanair накопилось много отпускных дней, и многие из них забронировали свои отпуска ближе к концу года.

К тому же Ryanair - крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик - меняет свой отпускной год, который теперь будет считаться с января по декабрь, а не с апреля по март, как было до настоящего времени.

По словам представителей авиакомпании, из-за этих перемен руководству пришлось отпустить пилотов в неотгулянный отпуск в сентябре и октябре.

Отмены рейсов могут затронуть до 285 тысяч пассажиров, которым предложат либо билет на другой рейс, либо возврат денег.

"Мы рекомендуем всем нашим клиентам проверять свой электронный адрес, указанный при бронировании", - сказал директор по маркетингу.


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