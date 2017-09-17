Авиакомпания Ryanair отменила сотни рейсов
- 17.09.2017, 17:37
Бюджетная авиакомпания «напутала» с отпусками пилотов.
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отменила в воскресенье 82 рейса, заявив, что "напутала" с отпусками пилотов, передает русская служба BBC.
В субботу Ryanair объявила, что будет отменять по 40-50 рейсов ежедневно в ближайшие шесть недель.
Начальник отдела маркетинга Кенни Джейкобс сказал, что все пассажиры, забронировавшие рейсы до 20 сентября, оповещены об этом по электронной почте.
"Мы напутали с запланированными отпусками пилотов и теперь исправляем свои ошибки", - сказал он.
Это связано с тем, что у сотрудников Ryanair накопилось много отпускных дней, и многие из них забронировали свои отпуска ближе к концу года.
К тому же Ryanair - крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик - меняет свой отпускной год, который теперь будет считаться с января по декабрь, а не с апреля по март, как было до настоящего времени.
По словам представителей авиакомпании, из-за этих перемен руководству пришлось отпустить пилотов в неотгулянный отпуск в сентябре и октябре.
Отмены рейсов могут затронуть до 285 тысяч пассажиров, которым предложат либо билет на другой рейс, либо возврат денег.
"Мы рекомендуем всем нашим клиентам проверять свой электронный адрес, указанный при бронировании", - сказал директор по маркетингу.