Гостья с востока: В белорусских регионах - московские цены 17.09.2017, 17:51

Елена Эберт

Фото: gs.by

Москвичка Елена Эберт недавно гостила в Слониме.

В своем посте в соцсетях о городе Елена Эберт написала: «Слоним — совсем небольшой белорусский городок, с тихими улочками, аккуратными, ухоженными домиками, мальчишками на старых иномарках и московскими ценами в магазинах».

Gs.by попросили Елену поделиться своими впечатлениями о Слониме:

Фото: gs.by

— Времени в оба приезда я провела в Слониме совсем немного и, откровенно говоря, не успела осмотреть местные достопримечательности, за исключение разве что Жировичского монастыря. Все остальное время я просто гуляла по улицам, заглядывая за заборы. Так что впечатления о городе могу описать лишь несколькими словами — тихо, очень чисто, уютно и как-то по-домашнему, что ли.

— Что вам бросилось в глаза в городке?

— Для меня, как для жителя очень большого города, удивительно, когда таксисты могут по фамилиям назвать жильцов соседних домов: «Да вот возил я вчера К.». Чувствуешь себя частью большой семьи. О, а ещe заметила, что в частном секторе в Слониме очень много больших дорогих домов, а вот машин дорогих нет вообще. Шикарный дом и старенькая машинка — будто у всех в какой-то один момент, после постройки дома, закончились деньги. Может, просто содержать такие дома слишком дорого? А особо импонирует мне в Слониме то, что у всех маленькие прозрачные заборы! Почти нет этих двухметровых стен, как любят строить у нас. Для меня это своего рода показатель, что в Беларуси все как бы в открытую, на виду.

— А что вызвало удивление в целом?

Фото: gs.by

— Уверена, что я не первая, кто говорит об этом, но цены... Я не имею в виду продукты местного производства, такие как молочка и мясные изделия — здесь все прекрасно: и цена, и потрясающее качество. Эти же товары в России, особенно в Москве, точно будут стоить дороже. У нас вообще уже давно Беларусь стала синонимом слова «качество» в отношении многих продовольственных товаров. Но я сейчас говорю о таких товарах, как, например, кофе, сладости, тот же хлеб, бытовая химия и — что для меня было особенно удивительно — одежда, обувь и т. д. Все те же продукты и товары, которые я покупаю у себя дома регулярно, здесь имеют такую же цену, а то и дороже стоят. И это действительно странно, так как зарплаты в моем городе в разы больше, чем у вас.

А техника? Как так могло получиться, что у вас хороший телефон стоит дороже, причем значительно дороже, чем в Москве? И да, я прекрасно понимаю, что и в российской глубинке дела обстоят не лучше, а то и многим хуже, но вот тут мы как раз подходим к тому, что также стало для меня большим удивлением... Это то, насколько строго здесь обстоят дела с, скажем так, подработкой.

Фото: gs.by

У нас совершено нет проблем с «работой на себя». Каждая вторая мамочка в декрете или просто те, кому мало основного дохода, что-то перепродают, мастерят опять же на продажу или, в конце концов, делают маникюр на дому. И порой такой заработок приносит денег больше, чем зарплата. По-хорошему, конечно, мы должны платить налог, но пока твоя деятельность не выходит за пределы твоей квартиры — никто этого не делает. И также никто за этим не следит особо. У всех есть возможность работать и зарабатывать столько денег, сколько необходимо. Было бы желание.

— Чем вы занимаетесь?

Фото: gs.by

— Мне 27 лет, родилась и выросла в Москве. Я много лет проработала в юридической сфере и в какой-то момент поняла, что это не мое и даже очень неплохие деньги не компенсируют потраченного на нелюбимое дело времени. Я уволилась и уехала на несколько месяцев путешествовать. Вернулась меньше месяца назад и занимаюсь развитием одного своего интернет-проекта, который уже сейчас дает мне финансовую стабильность и возможность свободно распоряжаться своим временем.