В Германии прошли акции против кремлевской пропаганды 1 17.09.2017, 18:05

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Фото: RE/RFL

Акции прошли в четырех городах.

В четырех городах ФРГ: Берлине, Мюнхене, Штутгарте и Кельне в воскресенье прошли демонстрации русскоязычных граждан против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии, передает «Радио Свобода».

По призыву "Форума русскоязычных европейцев в Германии", создающегося по инициативе политолога и социолога Игоря Эйдмана, в Берлине акция прошла у посольства России.

Фото: RE/RFL

Демонстрация в Берлине собрала порядка 50 человек с яркими плакатами и растяжками на русском и немецком языках.

Фото: RE/RFL

На воскресенье в Берлине также запланировано учредительное собрание "Форума русскоязычных европейцев в Германии" с принятием открытого письма к депутатам бундестага и канцлеру Ангеле Меркель. В письме содержится призыв не оставлять без внимания попытки Москвы влиять на ситуацию в Германии, в частности, через обработку сознания русскоязычных жителей ФРГ российскими телеканалами и другими СМИ на русском и немецком языках.