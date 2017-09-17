В Минске пьяный россиянин на «Кадиллаке» протаранил семь машин

В Минске пьяный россиянин на «Кадиллаке» протаранил семь машин21
- 17.09.2017, 18:29
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38-летний водитель не справился с управлением.
В Минске водитель на Cadillac разбил семь припаркованных во дворе автомобилей. Об этом tut.by сообщила представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.
Инцидент произошел 17 сентября, около 16.20. 38-летний водитель Cadillac Escalade ехал по двору дома № 56 на улице Матусевича. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и протаранил семь припаркованных автомобилей.
Как сообщили в ГАИ, водителя Cadillac задержали очевидцы ДТП. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы отвезли мужчину на медосвидетельствование.
По данному факту проводится проверка.