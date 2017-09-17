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В Белостоке отметили 20-летие обучения по-белорусски

  • 17.09.2017, 18:39
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Фото: racyja.com

В церкви прошла литургия и молебен на белорусском языке.

Белорусы Подляшья отмечают 20-летие обучения на белорусском языке в Белостоке. В церкви Иоанна Богослова прошла литургия на белорусском языке и молебен за учеников, родителей и учителей, передает «Радыё Рацыя».

Отец Андрей Кузьма проводил святую литургию, поздравлял верующих с юбилеем.

- Сердечно всех поздравляю по этому поводу: учителей, родителей, но прежде всего тех, кто выучил белорусский язык. Сегодня мы учим белорусский язык в школах, в семинарии, чтобы сохранить аутентичность православных верующих. Но прежде всего язык сохранится, если на нем будут разговаривать дома.


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