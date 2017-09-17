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Кочующий пакет «Роснефти»

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  • Арнольд Хачатуров, «Новая газета»
  • 17.09.2017, 18:51
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ФОТО: AFP

Как получилось, что акции нефтяной компании продали в Китай за российские деньги.

Сделка по продаже пакета в 14% акций «Роснефти» китайской нефтяной компании CEFC, о которой было объявлено 8 сентября, начинает обрастать новыми подробностями. Как сообщило агентство Reuters и позже подтвердили в самой CEFC, покупку китайским инвестором доли в госкомпании за $9,1 млрд частично профинансируют российские госбанки. Эта новость может оказаться ключевым моментом всей многоходовой операции с пакетом акций «Роснефти»: первоначально заявленный смысл сделки, похоже, превращается в свою полную противоположность.

Игорь Сечин описывал спешную приватизацию 19,5% акций госкомпании в конце прошлого года так: «Сделка является не просто портфельной инвестицией, а стратегической и имеет дополнительные элементы, такие как <…> создание специального предприятия по добыче вместе с этим консорциумом (из швейцарского трейдера Glencore и суверенного катарского фонда QIA. — А. Х.) как на территории РФ, так и по международным проектам». К сегодняшнему дню стратегический инвестор и международный партнер почти целиком перепродал свою долю в Китай — «энергетическая сделка века» оказалась всего лишь промежуточным звеном в непрозрачной финансовой схеме.

Можно не сомневаться, что все участники этой цепочки — и катарский фонд, и Glencore, и итальянский банк Intesa Sanpaolo, и неназванные российские банки — получили от «Роснефти» хорошее вознаграждение за посредничество. В частности, только за продажу пакета акций консорциум может рассчитывать на премию в 100 млн евро, хотя покупка осуществлялась со скидкой. Сюда же стоит отнести выплаченные «Роснефтью» дивиденды (174 млн евро), пятилетний контракт на поставку нефти и различные комиссионные платежи, данные о которых не раскрывались. До сих пор ничего неизвестно о судьбе 625 млрд рублей, которые под залог облигаций госкомпании напечатал Центробанк и на которые, по мнению экспертов, была на самом деле осуществлена приватизация.

CEFC значительно больше подходит на роль стратегического инвестора, чем зарегистрированный в Сингапуре консорциум из Glencore и QIA. Впрочем, заявления Сечина о том, что продажа акций китайцам «формирует в окончательном виде акционерную структуру нашей компании», все равно не выглядят железобетонными.

Во-первых, о CEFC известно крайне мало — кроме того, что это один из крупнейших частных конгломератов в Китае c выручкой в $40 млрд в год, который стремительно взлетел несколько лет назад и сегодня находится на 229-м месте в рейтинге Global Fortune.

Во-вторых, не ясны дальнейшие намерения партнеров: совместное предприятие планировалось создать и с предыдущими владельцами пакета, но из этого, как известно, ничего не вышло. Хотя CEFC и «Роснефть» уже договорились о поставках нефти и о сотрудничестве в Восточной и Западной Сибири, их реальная совместная деятельность пока ограничивается подписанием деклараций о намерениях.

Наконец, самый главный вопрос касается структуры финансирования сделки. По данным Reuters, покупка акций госкомпании будет на 60—70% обеспечена кредитными средствами, причем выделить финансирование должны Банк развития Китая и… ВТБ. Российский госбанк уже однажды выручил «Роснефть»: именно ВТБ в прошлом году выделил 700 млрд рублей Glencore и QIA в качестве промежуточного финансирования, чтобы госкомпания смогла вовремя выплатить выручку от приватизации в бюджет.

Возникает вопрос: действительно ли крупнейшая частная компания в Китае, да еще и, по-видимому, поддерживаемая государством, не может найти достаточно скромную сумму денег на якобы стратегические инвестиции?

Ответ подсказывает цитата Игоря Сечина из знаменитого разговора с экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, произошедшего перед арестом последнего: «Покупать особо не хотят, поэтому мы делаем разные предложения, разные морковки сочиняем для того, чтобы затянуть в акции», — говорил Сечин о приватизации «Роснефти». Конечно, сделка с CEFC все еще может оказаться неожиданной удачей, но все больше признаков указывает на то, что перед нами очередная «морковка», а драгоценный пакет акций госкомпании еще не дошел до своего настоящего хозяина.

Арнольд Хачатуров, «Новая газета»


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