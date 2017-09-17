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Могилевчане остроумно потребовали памятник народному поэту

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  • 17.09.2017, 19:03
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Фото: svaboda.org

В Могилеве постамент с советским танком Т-34 объявили памятником народному поэту.

Отметить 105-годовщину годовщину поэта Евгения Скурко под советским памятником активисты решили, поскольку в городе нет памятников национальным деятелям.

Постамент с танком, по мнению членов «Таварыства беларускай мовы» перекликается с псевдонимом писателя. На мероприятии прозвучало предложение впредь называть памятник с танком - Максимом Танком, передает «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org

«В Могилеве нет памятников, которые бы объединяли белорусов, подчеркивали белорусскую государственность и культуру, - говорит председатель ТБМ в Могилеве Олег Дьячков, - поэтому после раздумий мы решили прийти к памятнику с танком. Максим Танк - фронтовик, имеет немало стихов о войне. Мы белорусизируем советский памятник, чтобы впредь ассоциации были связаны именно с нашим поэтом. Сегодня закладываем традицию приходить к памятнику с танком в день рождения поэта. Сам памятник называем Максимом Танком».

Фото: svaboda.org

Участники мероприятия принесли цветы и портрет поэта, которые оставили под памятником с танком. В течение часа активисты читали стихи Танка, говорили про его извилистый жизненный и творческий путь. Упомянули, что Максим Танк поддерживал своих коллег, которые были репрессированы советской властью. Переписывался с поэтессой Ларисой Гениюш.

Фото: svaboda.org

Евгений Скурко родился 17 сентября 1912 году. В 1932 году сидел в вильнюсской тюрьме Лукишки. В неволе издавал рукописный журнал «Краты» для арестантов с произведениями сидельцев. В Советском Союзе получил звание народный поэт Беларуси, председательствовал в союзе писателей. Редактировал журнал «Полымя». Защищал язык и национальную символику. Выступал против языкового референдума 1995 года. Умер 7 августа 1995 года.


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