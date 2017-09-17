Как гриб стал «яблоком раздора» между Беларусью и Литвой

Как гриб стал «яблоком раздора» между Беларусью и Литвой6
- 17.09.2017, 19:17
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В сентябре грибная лихорадка поразила белорусов.
Пожалуй, подобного в наших краях еще не было, пишет «Салідарнасць».
Пограничное
Взять хотя бы этот инцидент. Служба охраны государственной границы Литвы и прокуратура проводят расследование о нарушении госграницы. Белорусский пограничник (зашел на территорию Литвы), пробыл там меньше минуты и вернулся на территорию своей страны. Инцидент произошел в зоне ответственности Друскининкской погранзаставы.
Нарушение границы пограничником было замечено сразу же, поскольку на этом участке ведется видеонаблюдение за границей. Камеры зафиксировали, как человек подошел к пограничному столбу, огляделся, ступил на территорию Литвы, прошел не более 2,5 метра и что-то взял с земли – скорее всего, гриб. А после шагнул назад.
Нарушение продлилось меньше минуты, однако формально государственная граница была нарушена. Сразу же после инцидента литовские должностные лица попросили о встрече представителей Беларуси. Такая встреча состоялась, на ней белорусы признали факт нарушения и сообщили, что расследуют инцидент, а позднее известят литовских коллег о результатах расследования.
Столичное
– Какие книги вас больше интересуют? – обращается женщина-продавец на книжной ярмарке с обратной стороны концертного зала «Минск». – Обратите внимание на воспоминания Матильды Кшесинской…
И, после многозначительной паузы, продолжает:
– Спрашивайте, время есть. Сегодня у нас хорошо, немноголюдно – весь Минск в грибы уехал.
Реальное и виртуальное, накрывшее всю страну
Белорусы всегда были заядлыми грибниками. Но, пожалуй, такого бума как в этом году ранее не бывало. Люди делятся (или принципиально не делятся) своими грибными местами, показывают трофеи в социальных сетях, разыскивают необычные грибы.
Как пишет у себя в Facebook гомельский издатель Петр Кузнецов, все потому, что жизнь у нас такая. И поясняет:
«Это в Брюсселе пару лет назад, а потом недавно в Лондоне (или я путаю?) в соцсетях люди постили котиков, чтобы типа не дать террористам отслеживать ситуацию, сбить с толку и вообще – показать свое бесстрашие.
Белорусы просто на два месяца заменили весь контент на грибы, без всяких экстренных на то причин, просто и весело.
И если захотят сейчас некие таинственные иностранные специалисты по информационно-психологическим войнам и операциям изучить, так сказать, чем живут страна и народ, то закончится для них это массовым помешательством или большим количеством нестандартных и удивительных выводов.
Жизнь у нас такая. Сами того не подозревая, мы всегда дезинформируем противника».