Как гриб стал «яблоком раздора» между Беларусью и Литвой 6 17.09.2017, 19:17

7,241

В сентябре грибная лихорадка поразила белорусов.

Пожалуй, подобного в наших краях еще не было, пишет «Салідарнасць».

Пограничное

Взять хотя бы этот инцидент. Служба охраны государственной границы Литвы и прокуратура проводят расследование о нарушении госграницы. Белорусский пограничник (зашел на территорию Литвы), пробыл там меньше минуты и вернулся на территорию своей страны. Инцидент произошел в зоне ответственности Друскининкской погранзаставы.

Нарушение границы пограничником было замечено сразу же, поскольку на этом участке ведется видеонаблюдение за границей. Камеры зафиксировали, как человек подошел к пограничному столбу, огляделся, ступил на территорию Литвы, прошел не более 2,5 метра и что-то взял с земли – скорее всего, гриб. А после шагнул назад.

Нарушение продлилось меньше минуты, однако формально государственная граница была нарушена. Сразу же после инцидента литовские должностные лица попросили о встрече представителей Беларуси. Такая встреча состоялась, на ней белорусы признали факт нарушения и сообщили, что расследуют инцидент, а позднее известят литовских коллег о результатах расследования.

Столичное

– Какие книги вас больше интересуют? – обращается женщина-продавец на книжной ярмарке с обратной стороны концертного зала «Минск». – Обратите внимание на воспоминания Матильды Кшесинской…

И, после многозначительной паузы, продолжает:

– Спрашивайте, время есть. Сегодня у нас хорошо, немноголюдно – весь Минск в грибы уехал.

Реальное и виртуальное, накрывшее всю страну

Белорусы всегда были заядлыми грибниками. Но, пожалуй, такого бума как в этом году ранее не бывало. Люди делятся (или принципиально не делятся) своими грибными местами, показывают трофеи в социальных сетях, разыскивают необычные грибы.

Как пишет у себя в Facebook гомельский издатель Петр Кузнецов, все потому, что жизнь у нас такая. И поясняет:

«Это в Брюсселе пару лет назад, а потом недавно в Лондоне (или я путаю?) в соцсетях люди постили котиков, чтобы типа не дать террористам отслеживать ситуацию, сбить с толку и вообще – показать свое бесстрашие.

Белорусы просто на два месяца заменили весь контент на грибы, без всяких экстренных на то причин, просто и весело.

И если захотят сейчас некие таинственные иностранные специалисты по информационно-психологическим войнам и операциям изучить, так сказать, чем живут страна и народ, то закончится для них это массовым помешательством или большим количеством нестандартных и удивительных выводов.

Жизнь у нас такая. Сами того не подозревая, мы всегда дезинформируем противника».