Польские ветераны вспомнили о борьбе с Гитлером и Сталиным 1 17.09.2017, 20:07

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фото: PAP

В Варшаве отметили 75-летие Национальных вооруженных сил.

У могилы Неизвестного солдата в Варшаве состоялась торжество по случаю 75-й годовщины создания Национальных вооруженных сил (Narodowe Siły Zbrojne), передает «Польскае Радыё».

На мероприятии присутствовали ветераны военного формирования из Польши и зарубежья. Во время торжества было зачитано письмо-послание от президента Польши Анджея Дуды.

фото: PAP

Национальные вооруженные силы - это польская подпольная военная организация движения Сопротивления во время Второй мировой войны и после нее. После Армии Крайовой и Крестьянских батальонов она ыла крупнейшей военно-политической организацией во время оккупации.

фото: PAP

Во время войны Национальные вооруженные силы сражались против гитлеровцев, после нее - с Красной армией и властями Народной Польши.

фото: PAP

В рядах формирования воевали более 75 тыс. Национальные вооруженные силы прекратили свое существование в 1947 году.