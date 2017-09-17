Минское «Динамо» одержало суперволевую победу над «Металлургом» 2 17.09.2017, 20:15

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Фото: Дарья Бурякина/TUT.BY

«Зубры» обыграли двукратного обладателя Кубка Гагарина, проигрывая в третьем периоде.

Минское «Динамо» одержало волевую победу над двукратным обладателем Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом» — 5:3 (0:1, 0:2, 5:0), сообщает tut.by.

После побед над «Трактором» (3:0) и «Ладой» (2:0) «зубры» уступили «Автомобилисту» (1:3). Из-за небольшого повреждения сегодняшнюю игру пропустил защитник Илья Шинкевич.

Магнитогорский «Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина, а в прошлом сезоне команда дошла до финала. С того времени в клубе произошло много изменений. Клуб потерял ряд ключевых игроков — Криса Ли, Алексея Береглазова, Даниса Зарипова, Виктора Антипина. Им на смену пришли Ник Шаус, Никита Пивцакин, Денис Денисов и выступавший три года в Минске Мэтт Эллисон.

Гости уверенно начали матч, открыв счет уже на третьей минуте. С передачи Сергея Мозякина отличился Ян Коварж — 0:1.

Минчане неплохо проводили второй период, но вновь реализация «Магнитки» была куда лучше. Сначала Мэтт Эллисон огорчил почти родную публику «Минск-Арены», а затем Ярослав Косов, казалось, решил все вопросы относительно победителя матча — 0:3.

Третий период начался спокойно, за первые пять минут команды не создали ничего опасного, но после этого началось нечто невероятное. Сначала Александр Китаров затолкал шайбу в сетку в борьбе у ворот «Металлурга», через две минуты Александр Павлович в одно касание отправил шайбу за спину Василию Кошечкину, а после не часто забивающий Китаров оформляет дубль — 3:3.

Уже такой камбэк был чудом, но минчане на этом не остановились. За 45 секунд до сирены, когда Сергей Мозякин уже готовился покидать бокс для штрафников, Евгений Лисовец хлестким броском от синей линии попал прямо в «девятку» ворот «Магнитки» — 4:3.

В отчаянии тренерский штаб гостей заменил вратаря на шестого полевого игрока. но это привело лишь к еще одной шайбе в ворота «Металлурга». Ее автором стал капитан «зубров» Александр Павлович — 5:3.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) — Коробов (А), Скилле — Хауден — Фонтейн; Лисовец — Знахаренко, Шарангович — Ковыршин — Матерухин; Хенкель — Дюков, Лингле — Кулаков — Степанов; Китаров — Волков — Павлович (К); Дрозд.

«Металлург»: Кошечкин (Самсонов); Шаус — Пивцакин, Мозякин — Коварж — Григоренко; Дронов — Бирюков, Осала — Эллисон — Филиппи; Денисов — Будкин, Платонов — Берестенников — Тимкин; Косов — Калетник — Казионов; Хабаров, Швырев.

Эта победа позволила «Динамо» вернуться в зону плей-офф. Следующий матч подопечные Горди Дуайера проведут 21 сентября в Астане против «Барыса».