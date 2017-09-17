Партия БНФ: Официальный Минск потакает авантюрам Москвы 1 17.09.2017, 20:30

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Учения «Запад-2017» - отработка новых захватнических операций Кремля с использованием белорусской территории.

В субботу, 16 сентября, сойм Партии Белорусский Народный Фронт принял специальное заявление относительно проходящих на территории Беларуси российско-белорусских военных учений «Запад-2017», сообщает narodny.org.

Несмотря на официально объявленный «антитеррористический» и «оборонительный характер» учений, «реальный сценарий и беспрецедентный масштаб перемещения в Беларусь российских войск и техники свидетельствуют об их несоответствии национальным интересам Беларуси и целям сохранения безопасности в нашем регионе Европы», говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что «проведение учений в условиях агрессии России против соседних государств, аннексии Крыма, поддержки сепаратистских образований на востоке Украины, отдельных территориях Грузии и Молдовы придает Беларуси статус государства — союзника агрессивных устремлений Кремля по нарушению принципа нерушимости границ в Европе. Таким образом официальный Минск не только потакает опасным авантюрам Москвы, но и ставит под угрозу независимость собственно белорусского государства».

Партия БНФ считает, что военные учения «Запад-2017» «порождают настороженность со стороны соседних государств, вызывают напряженность в регионе, наносят ущерб окружающей среде Беларуси и не способствуют морально-патриотическому воспитанию белорусских военных как надежных защитников Отечества».

«Объявленный сценарий учений и его реализация на практике свидетельствуют, что через эти учения происходит отработка не оборонительных стратегий, а новых захватнических операций Кремля, в том числе против Беларуси и с использованием белорусской территории как плацдарма для вторжения в соседние страны», — считают в организации.

Партия БНФ «решительно осуждает» учения «Запад-2017» как «проявление вовлечения белорусской армии в опасные приготовления российских реваншистов, направленные на территориальные захваты и на восстановление империи силовым путем». Партия требует от правительства Беларуси опубликования «полной и достоверной информации о сроках вывода из Беларуси российских военных и техники», а также о потраченных на проведение учений средств.

Партия заявляет, что «построение независимой, по-европейски благополучной и стабильной Беларуси возможно только при условии выхода государства из всех неравноправных интеграционных союзов с имперской Россией, в том числе из так называемого «союзного государства» и Организации договора о коллективной безопасности».

Партия считает, что «независимое и самостоятельное развитие суверенного белорусского государства возможно только в семье равноправных европейских наций, безопасность которой гарантирована механизмами Североатлантического партнерства и новой архитектурой европейской безопасности, создаваемой странами Европейского союза».

Партия БНФ отмечает недопустимость размещения в Беларуси российских военных баз и необходимость вывода с ее территории всех военных объектов РФ, в том числе 43-го узла связи ВМФ России «Вилейка» (радиостанция «Антей») и радиолокационной станции «Волга», которые размещены в Беларуси на основании белорусско-российских соглашений 1995 года. Срок их действия, подчеркивают в организации, заканчивается в 2020 году и не должен быть продлен.

Напомним, 14 сентября официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях задействовано шесть военных полигонов на территории Беларуси, а также участки местности Глубокое и Дретунь в Витебской области.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».