Топ-10 ярких автомобилей, продающихся в Борисове 2 17.09.2017, 20:43

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Когда бюджетная малолитражка не устраивает хозяина, тогда за дело берутся «умельцы» тюнинга.

Ex-press.by подобрал топ 10 ярких и необычных автомобилей на продаже в Борисове, которые явно привлекут внимание окружающих.

10. Начинаем топ с эксклюзивной BMW 5 серии в кузове E12. Модель производителя из Баварии выпускалась с 1972 по 1981 год и стала настоящей редкостью в наших краях исключительно из-за того, что не успела попасть на рынок. Железный занавес СССР строго исключал все попытки ввоза автомобиля. Спустя почти 40 лет седан до сих пор остается диковинкой на наших дорог, что, несомненно, может порадовать новых хозяев.

9. На девятом месте чуть более молодой, но не менее редкий Volkswagen Golf 1 Gl 1981 года выпуска. Golf, появившийся в начале 1970-х, буквально спас компанию от банкротства и стал самой популярной машиной в мире и родоначальником нового гольф-класса. Что касается наших широт, первые экземпляры в частные руки поступили сразу после распада СССР. Маленький автомобильчик полюбился белорусам надолго. Сейчас первая модель Golf очень редка на наших дорогах, тем самым это лишь повышает ее ценность.

8. Следующий автомобиль в топе — Ford Fiesta mk3. Самая массовая версия Fiesta выпускалась концерном Ford дольше всего среди малолитражек. Спустя два года c начала производства, конвейер покинул миллионный автомобиль. Спустя почти 20 лет эти крохи до сих пор популярны у наших граждан. Хозяину из Борисова, видимо, надоело смотреть на стандартный вид своей любимицы, и он приложил руки к дизайну старой малолитражки. Пошел ли на пользу новый обвес, судить сложно, но то, что автомобиль стал ярким и узнаваемым в потоке, неоспоримый факт.

7. Седьмое место в списке занимает по-настоящему народный автомобиль. Audi 80 B4 1994 года выпуска выставлен на продажу, как и сотни его собратьев по всей стране. Что же в нем необычного? Данная модель от немецкого производителя преобразована хозяином в более спортивную версию. Легендарная “бочка” стала выглядеть намного агрессивнее своих собратьев. При покупке хозяин обещает отдать в комплект стандартный обвес старого немца.

6. Продолжает топ менее доступный Subaru Legacy spec-B 2003 года выпуска. Автомобиль стоимостью 16360 рублей визуально выделяется из потока только низкопрофильной резиной. Однако оппозитный двухлитровый турбомотор и его утробный звук 100% оповестит весь ближайший микрорайон о вашем приближении и не оставит равнодушным ни одного мальчишку. Subaru можно только любить или ненавидеть, равнодушные к этим автомобилям вряд ли найдутся.

5. Помните микроавтобусы хиппи из 70-х? Практически такой VW есть шанс приобрести и в Борисове. Volkswagen T3 Caravelle в идеальном состоянии для его возраста продают у нас за 4235 рублей. Автомобиль 1988 года выпуска выделяется среди многих своих сверстников свежей покраской и красивыми колесными дисками. Идеальный вариант для путешественников и тусовщиков. А в сложное время этот трудяга способен помочь еще и бульбу привезти из деревни, что неоценимый плюс в наших реалиях.

4. На четвертом месте мечта парней начала двухтысячных. Заряженное купе из поднебесной Mitsubishi Eclipse третьего поколения стало очень популярным на волне первых двух серий гоночной саги “Форсаж”. Тысячи тинейджеров мечтали о фиолетовом или зеленом спорткаре, подражая любимым киногероям. Но время шло, а мечты так и остались мечтами. Да и передний привод и повадки семейного автомобиля — это совсем не то, о чем мечтает современная молодежь. Тем не менее часть этих авто попала на белорусский рынок. Малая их доля так и осталась стандартными серыми мышами в потоке. Некоторые претерпели совсем кардинальные изменения, но большая часть владельцев все же обошлась легким тюнингом. Данный экземпляр продается по цене в 6160 рублей и имеет лишь несколько отличительных черт. Он яркий и редкий. В потоке вы точно не останетесь незамеченным.

3. Хозяину следующего автомобиля, видимо, наскучил вид белого семейного седана Opel Astra. Путем нехитрых манипуляций он превратил его в гоночный болид. Теперь Astra с ярким обвесом выставлена на продажу. Отличный бюджетный вариант для начинающего водителя, не желающего мириться с серостью этого мира. Красные тормозные суппорта и колеса из фильма “Такси” выгодно выделяют этот экземпляр немецкого автопрома от других Astra на рынке не только города, но и страны.

2. На втором месте нашего топа еще одна мечта всех ребят из нулевых и любителей JDM сообщества. Honda Prelude четвертого поколения стала на некоторое время символом спортивного недорогого купе. За экземпляр 1995 года выпуска в неплохом состоянии на рынке Борисова просят сейчас 5390 рублей. Совсем немало для автомобиля, который перешагнул порог второго десятка лет и намотал уже не одну сотню тысяч километров. Несмотря на возраст и приличный вид, хозяин не поскупился на новый обвес своей любимицы. Prelude, продающийся в Борисове, не только претендует на звание спортивного автомобиля но, но и выглядит гораздо современнее и подтянутее некоторых своих более “свежих” сородичей.

1. Завершает топ почтенный старичок Газ 69. Мало того, что этот легендарный внедорожник остается на ходу спустя более чем 50 лет, так он еще и довольно серьезно подготовлен к бездорожью. Силовой обвес, лестница на крышу, наличие сандтраков. Все это делает старичка еще тем проходимцем. Современные SUV уже давно перестали быть частью внедорожного движения, больше смахивая на просто дорогие и большие автомобили, не способные к подвигам и сложным путешествиям. Этот представитель старой школы еще может показать своему хозяину, как и где нужно ездить настоящему вездеходу. За свой возраст и состояние Газ 69, а в простонародье - “козлик” получает первое место. Можно смело утверждать, автомобиль точно будет ярким пятном на улицах города и в жизни нового хозяина.