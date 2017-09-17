Три российских военных корабля замечены у границ Латвии 17.09.2017, 20:59

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Ранее около границы с территориальными водами Латвии были обнаружены военные самолеты РФ.

В Балтийском море вблизи морских границ Латвии 17 сентября были замечены три корабля российских Вооруженных сил, сообщает delfi.lv со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии.

В особой экономической зоне Латвии идентифицированны три российских военных корабля — "Андромеда", "Килектор 1" и "Бира".

А 15 сентября патрульные самолеты НАТО над нейтральными водами Балтийского моря около границы с территориальными водами Латвии обнаружили российские военные самолеты "Ил-20".

За прошлый год самолеты и корабли российских ВС к границам Латвии приближались 209 раз, что примерно в десять раз меньше, чем годом ранее.