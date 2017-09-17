Плата за воду может резко вырасти 5 17.09.2017, 21:09

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Если не знать несколько «секретов».

Из-за несвоевременной поверки счетчиков воды потребителей переведут на полное возмещение экономически обоснованных затрат, пишет tut.by. Специалисты «Минскводоканала» рассказали, как избежать перевода на «полные» тарифы.

— При несвоевременном проведении государственной поверки вступают в силу нормы законодательства о безучетном потреблении коммунальных услуг — потребитель будет переведен на нормы водопотребления, установленные местными исполнительными и распорядительными органами (а это 260 литров в сутки, или 7,8 м³ за 30 дней по г. Минску), начисления будут производиться по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат — 1,1405 руб./м3 (постановление совмина от 12.06.2014 № 571). К примеру, один прописанный гражданин заплатит за месяц 8,90 рубля, — рассказали в «Минскводоканале».

Специалисты уточняют, что ответственность как за исправность, работоспособность, сохранность документации, так и за своевременное проведение государственной поверки несет потребитель.

Посмотреть дату предыдущей поверки можно в паспорте прибора, в договоре на оказание услуг водоснабжения и водоотведения, а также на пломбе прибора (указывается квартал и год), поясняют специалисты.

— Заявки принимает контакт-центр ремонтно-механического цеха УП «Минскводоканал». Во время подачи заявки диспетчер согласовывает время прибытия мастеров, которые демонтируют подлежащий замене прибор и установят уже поверенный прибор из обменного фонда предприятия, — уточняют в «Минскводоканале».

Ремонт и замена прибора учета до окончания межповерочного интервала бесплатны.

— Если прибор выходит из строя в течение гарантийного периода (у приборов из обменного фонда предприятия гарантийный период — 2 года), по заявке гражданина мастер также бесплатно осуществит снятие и замену прибора, а организация, осуществляющая функции начисления платы за коммунальные услуги, произведет перерасчет за период неисправности прибора.

Для демонтажа и установки нового счетчика нужно 30 минут по одному прибору (время зависит от состояния труб, их доступности и других факторов). На это время перекрывается вода только в квартире.

— Процедура проведения госповерки требует от потребителя следить за соблюдением межповерочного интервала и заявлять о необходимости замены прибора до его окончания. Это простое правило позволит придерживаться норм законодательства, а значит, собственник квартиры не будет переведен на оплату за воду по нормативам и по полным тарифам, — отмечают в «Минскводоканале».