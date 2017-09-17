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Как Швеция стала почти безналичной страной

  • 17.09.2017, 21:34
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В Швеции в прошлом году расчеты наличными составили всего около 1% всех платежей.

Швеция — самая «безналичная» страна на свете: в прошлом году расчеты наличными — банкнотами и монетами — составили здесь всего около 1% всех платежей. Как получилось, что эта северная страна так далеко ушла вперед от остальных?

Кафе в районе Кунгсхольмен, недалеко от центра Стокгольма. Горка теплых булочек с корицей рядом со свежевыпеченным хлебом.

Традиционно минималистский шведский интерьер: белый кафель, лампочки без абажуров. И еще один, тоже все более традиционный для Швеции элемент — табличка: «Мы не принимаем наличные», передает русская служба BBC.

«Мы хотим сократить до минимума риск ограбления. К тому же так быстрее, когда покупатель платит карточкой», — говорит Виктория Нильсон, управляющая двумя из шестнадцати кафе-булочных этой стокгольмской сети.

«Отклики в основном положительные. Тут в Стокгольме любят платить карточкой», — продолжает Виктория Нильсон.

По всей Швеции, по данным Риксбанка — центрального банка Швеции — наличными сейчас оплачивают менее 20% покупок в магазинах. Это в два раза меньше, чем пять лет назад.

Монетами и банкнотами уже несколько лет как нельзя оплатить билет в автобусе — профсоюз добился запрета наличных ради безопасности водителей.

Наличные отменили даже некоторые туристические достопримечательности — например, стокгольмский Pop House Hotel и музей группы ABBA.

Член этого знаменитого квартета, Бьорн Ульвеус, сейчас стал одним из главных шведских борцов за отмену расчетов наличными. У его сына какое-то время назад обокрали квартиру и вынесли большую сумму наличными.

Мелкая розничная торговля тоже старается не отставать, и в этом ей помогают такие технологии собственной, шведской разработки, как iZettle. Этот шведский стартап создал первый в Европе переносной терминал для оплаты банковскими картами.

Новые технологии позволяют легко принимать платежи карточками мелким торговцам, вплоть до бездомных, продающих благотворительные журналы.

«Мы с детьми пошли на аттракционы, и там парень продавал воздушные шарики — так даже у него была машинка для карточек», — рассказывает Сенобар Юнсен, посетительница кафе-булочной в Кунгсхольме.

Сенобар сейчас живет в Портсмуте на юге Англии и не была в Швеции целый год. По ее ощущениям, перемены видны невооруженным глазом: люди все больше и больше платят карточкой, а не наличными.

«Тут здорово, не то что в Британии. Там в маленьких лавках или где-нибудь в глуши часто устанавливают минимальную сумму для оплаты карточкой», — говорит Сенобар.

Платежи через смартфон

Еще один популярный в Швеции способ безналичной оплаты — Swish, система платежей при помощи смартфона, которой пользуются больше половины из 10 миллионов жителей страны.

Это приложение поддерживают крупнейшие банки Швеции, и оно позволяет безопасно переводить деньги со счета на счет по номеру мобильного телефона.

Эта простота сделала Swish популярнейшим средством оплаты на блошиных рынках и школьных праздниках, а также просто расчетов между родственниками и друзьями. Теперь, если шведская компания делит счет в ресторане, уже не удается отсрочить оплату своей доли под тем предлогом, что у тебя с собой мало наличных.

«У нас потребители живо интересуются новыми технологиями, и мы довольно быстро их осваиваем», — объясняет профессор стокгольмского Королевского института технологий Никлас Арвидсон.

Быстрому распространению новых средств оплаты, по его словам, способствуют хорошая инфраструктура (Швеция имеет одну из лучших в ЕС сетей телекоммуникаций), относительно небольшая численность населения, которая делает страну идеальным полигоном для нововведений, а также традиционно низкий уровень коррупции.

«Шведы доверяют банкам, мы доверяем институтам. Люди не боятся ни страшилок про „большого брата“, ни мошенничества с электронными платежами», — объясняет профессор Арвидсон.

Обратный эффект от новых крон

За последние семь лет Риксбанк полностью заменил старые банкноты и монеты на новые, и это обновление несколько парадоксальным образом привело к дальнейшему падению популярности наличных денег.

«Казалось бы, новые деньги должны были возбудить интерес, но вышло совсем наоборот, — говорит профессор Арвидсон. По его словам, некоторые торговцы решили, что им проще отказаться от приема этих новых купюр и монет, чем перенастраивать на них разную аппаратуру.

По данным Риксбанка, объем наличных шведских крон в обращении упал со 106 млрд (примерно 13 млрд долларов США по нынешнему курсу) в 2009 году до 65 млрд (8 млрд долларов) в 2016 году.

В прошлом году на наличные купюры и монеты в Швеции пришлось всего 1% платежей. В США и в среднем по ЕС доля наличности составляет около 7%.

Профессор Арвидсон предсказывает, что к 2020 году оплата наличными станет «совсем маргинальной формой платежей».

Розничные торговцы, похоже, согласны. Недавно проведенный опрос владельцев 800 небольших торговых предприятий — его результаты еще не опубликованы — показал, что две трети из них ожидают, что к 2030 году наличность в Швеции полностью исчезнет из обращения.

Но есть и те, кого такие прогнозы не радуют.

Бьорн Эриксон, бывший комиссар шведской полиции и президент Интерпола, говорит, что кафе рядом с его домом в стокгольмском районе Алвик по старинке все еще принимает наличные, но отделения нескольких банков эти наличные уже не выдают.

«Мне нравятся карты, меня просто злит, что около миллиона человек — старики, бывшие заключенные, иммигранты — не могут ими платить, а банкам нет до них дела, потому что эти группы не приносят дохода», — объясняет он.

71-летний Эриксон — активист движения «Контантуппрорет» («Восстание наличности»). Он с соратниками защищает старые добрые деньги, доказывая, что переход на электронные расчеты увеличивает опасность кибервзломов, а также провоцирует людей на то, чтобы все больше и больше жить в долг.

«Эту систему можно легко взломать. Зачем нападать на Швецию, когда можно просто обвалить систему платежей — и мы окажемся совершенно беспомощны», — говорит Эриксон.

Шведские политики тоже обратили внимание на эту тему.

В июле в Швеции обнаружили, что в 2015 году огромный массив секретных военных данных оказался открыт для людей, не имеющих допуска к такой информации.

Скандал чуть не привел к развалу правительственной коалиции и подстегнул дискуссии на тему кибербезопасности — и в том числе защищенности электронных платежей.

Через год в Швеции будут очередные парламентские выборы, и на них важную роль будут играть голоса сельских жителей и стариков, часть из которых, вероятно, не очень довольна вытеснением наличности из обихода.

Профессор Арвидсон из Королевского института технологий напоминает, что, хоть большинство шведов и перешло с радостью на безналичные платежи, но две трети из них на самом деле не хотят полного исчезновения бумажных и металлических шведских крон.

«Шведы эмоционально очень сильно привязаны к наличным деньгам, даже притом, что не пользуются ими», — говорит профессор Арвидсон.


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