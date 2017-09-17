Футболистам «Днепра» не платят зарплату уже четыре месяца 1 17.09.2017, 21:51

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В последний раз игрокам могилевского клуба выплачивали зарплату в мае.

Как стало известно pressball.by, игрокам могилевского "Днепра" несколько месяцев не выплачивается заработная плата. Футболисты до сих пор не получили выплаты за июнь.

Информацию о том, что зарплаты, возможно, будут урезаны, руководство клуба до игроков пока не доводило.

На данный момент "Днепр" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата страны.