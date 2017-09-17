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В Skype появилась новая долгожданная функция

  • 17.09.2017, 22:01
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Нововведение позволит гораздо проще общаться родным и близким.

В мессенджере появилась возможность создавать семейные чаты. Если вы станете членом семейства Майкрософт, члены вашей семьи, у которых есть учетная запись Skype, будут автоматически добавлены в список контактов Skype, пишет hronika.info.

Что касается групповой беседы, то она создается автоматически со всеми членами вашей семьи, которые уже пользуются Skype, и имеет название «Моя семья».

По словам разработчиков, данное нововведение позволит гораздо проще общаться родным и близким. Осуществить видеозвонок или отправить сообщение можно невероятно быстро и для этого не нужно создавать отдельных диалогов. Удалить членов семьи из списка можно, как и обыкновенный контакт.

Новая функция также предусматривает осуществление родительского контроля и создание семейного календаря. Из семейной группы можно выходить точно также, как и из любой другой беседы.


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