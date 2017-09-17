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В России вновь проводятся экстренные эвакуации

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  • 17.09.2017, 22:19
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Иллюстрационное фото

На выходных днях эвакуации подверглись десятки объектов в Сургуте, Ханты-Мансийске, Кургане и Москве.

В российских городах Сургуте и Ханты-Мансийске в воскресенье, 17 сентября, прошла массовая эвакуация граждан, сообщает DW.

Причиной могли стать телефонные угрозы о минировании. "В Ханты-Мансийске тоже была сегодня эвакуация, потому что кто-то позвонил и сообщил, что какой-то объект заминирован, но какой именно, не сказали", - цитирует очевидца "Интерфакс".

Как сообщается на сайте телекомпании "СургутИнформТВ", в Сургуте полиция эвакуировала посетителей десятка торговых центров и гостиниц. Проводятся ли учения силовых ведомств или были звонки о минировании, остается неизвестным, подчеркивается в сообщении.

В Ханты-Мансийске эвакуация затронула кинотеатр "Лангал" и торговый центр "Сатурн", днем ранее из-за сообщения о бомбе был эвакуирован крупный торговый центр в Кургане, уточняет российское интернет-издание Znak.

Вечером 17 сентября была проведена эвакуация людей после анонимного звонка об угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд" в центре Москвы. Ранее в тот же день в московском аэропорту "Шереметьево" проверяли анонимный сигнал о готовящемся нападении, эвакуация не производилась. Накануне, 16 сентября, в Москве из общественных мест эвакуировали около восьми тысяч человек из-за 40 ложных звонков о минировании. Анонимы угрожали взрывами в столичных торговых центрах и ночных клубах, в кинотеатре и на Ярославском вокзале. Все сообщения оказались ложными.

Волна сообщений о минировании началась вечером 10 сентября в Омске и за неделю затронула около 500 объектов в трех десятках городов по всей России. Эвакуации подверглись более ста тысяч человек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет о "телефонном терроризме, телефонном хулиганстве". Существует версия, что телефонные террористы причастны к группировке "Исламское государство".


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