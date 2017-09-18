Генерал Макмастер: Пора готовиться к военному варианту с КНДР
- 18.09.2017, 7:33
- 3,052
Дипломатическое сдерживание практически исчерпало свои возможности.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в воскресенье, что Совет Безопасности исчерпал варианты сдерживания северокорейской ядерной программы, сообщает svoboda.org.
По словам Хейли, администрации США возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону.
По словам Хейли, Вашингтон продолжает "пробовать все другие возможности". Однако, подчеркнула представитель США, рассматривается и множество военных вариантов".
Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью "Fox News Sunday" заявил, что Пхеньян приблизился к возможности угрожать США. По словам генерала, необходимы срочные шаги для воздействия на Пхеньян с помощью санкций, дипломатии и, "если необходимо", надо готовиться к "военному варианту".
Северная Корея на днях осуществила очередное испытание баллистической ракеты. Северокорейский вождь Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет добиваться такой же ядерной мощи, какой располагают Соединенные Штаты.