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Альпинист из книги Гиннеса рассказал, как «белорусизировал» Эверест и Эльбрус

  • 18.09.2017, 7:39
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Все происходило еще более впечатляюще, чем в знаменитой песне Высоцкого «Вершина».

В гостях у телеканала «Белсат» побывал рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса», альпинист и доктор Эдуард Липень. Эдурарду – более 80 лет, почти 65 из которых он занимается этим опасным спортом. Камнепады, лавины, ущелья, обморожения и смерть – обычные явления для такого занятия. За это время он терял в горах друзей (однажды – погибло 25% экспедиции!), отморозил ступни, которые пришлось ампутировать, но встретил любовь.

Представляете ли вы себе трепанацию черепа скальными крючьями и швейцарским ножичком на высоте 6 тыс. метров? «Снежный барс» Эдуард Липень рассказал страшные подробности трагических и успешных экспедиций. Белорусский врач ходил и маршрутами, засыпанными человеческими останками. Ему не стыдно признаться, что приходилось буквально перешагивать через трупы, чтобы дойти до цели.

Удалось Эдуарду взять и самую высокую вершину планеты. Именно туда он занес кусочек Беларуси.


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