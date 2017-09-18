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Гомельчанин: Ем грибы, а не мясо

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  • 18.09.2017, 7:57
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На гомельских рынках дары леса даже не проверяют на стронций.

Несмотря на радиацию, на всех десяти рынках Гомеля продают огромное количество грибов: белые, подберезовики, маслята. На любой вкус.

Например, на Давыдовском рынке на длинном торговом ряду грибы предлагают полдесятка женщин, пишет gomel.today.

«Мы же более резвые, легкие на подъем, — говорит аккуратно одетая хозяйка ядреных белых грибов, разложенных кучками на салфетках. — Так почему бы не заработать, если в лесу полно грибов?»

Белые грибы у женщины проверены в радиологической лаборатории, расположенной недалеко от рынка. Цезия в них — 58 беккерелей на килограмм. На стронций грибы не проверяют. Считается, что наиболее подвижен в земле именно цезий: он переходит во все то, что растет на земле, и составляет основную опасность для человека в биологическом цепочке.

Через несколько шагов грибы разного калибра предлагает женщина пожилого возраста: маленькая кучка — 5 рублей, большая — 7. Радиационного цезия в них, сообщает женщина, меньше «нормы» втрое, имея в виду верхний допустимый уровень содержания радионуклидов в свежих грибах — 185 беккерелей на килограмм.

Интеллигентного вида горожанка покупает белые грибы и делится своими гастрономическими привычками:

«Ем грибы, а не мясо. От мяса холестерин и все такое ... »

«В грибах же радиация», — возражают ей.

«А где ее нет?» — замечает женщина, поддерживая тем самым и собирательницу грибов — ее занятие люди поддерживают и рублем, и словом.

На Центральном рынке пенсионер Григорий предлагает грибы ящиками: белые грибы — 15 рублей за килограмм, маслята — 5.

«Знаю места, поэтому всегда с урожаем. Грибы у меня как средство диверсификации моей пенсионной деятельности. Летом продаю зелень, овощи, а в грибной сезон — вот, посмотри! — белые грибы и маслята», — рассказывает грибник.

Искать грибы в лесу мужчину заставляет жизнь: найти, продать, чтобы иметь хоть какую-то копейку на дополнение к пенсии.

«Я всю жизнь, — говорит Григорий, — работал на предприятиях руководителем служб информационных технологий — на «Гомельдреве», у нефтяников. А жена моя — рядовым инженером. Когда мне назначали пенсию и сообщили цифру, я долго смеялся: у меня получилось только на десять рублей больше, чем у жены. Теперь вот собираю грибы, чтобы поддержать семейный бюджет. Как и любой другой грибник».

Свои грибы любитель «тихой охоты» нахваливает:

«Чище здесь ни у кого нет — 37 беккерелей по цезию. В детском молоке столько радиации допускается. А тут — грибы. По секрету скажу, что собираю я их к югу от города».


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