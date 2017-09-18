США и Украина забраковали российскую резолюцию о миссии ООН на Донбассе 18.09.2017, 8:12

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Путинская дипломатия потерпела еще одно серьезное поражение.

США и Украина не будут работать по тексту резолюции о размещении миротворцев на Донбассе, разработанной Россией. Киев вовсе может разработать собственный вариант. Об этом сообщил ТАСС постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, российская резолюция уже прошла обсуждение в Совете Безопасности. Россия предлагала работу по тексту резолюции, добавил Небензя.

«Делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы», — сообщил дипломат.

Обе страны готовят «существенные замечания», заявил Небензя, отметив, что у Украины «возможно будет и контрпроект».

Тем не менее на заседании Совета Безопасности высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН тема будет вновь обсуждаться, добавил российский дипломат. Она будет подниматься на заседании открытого состава по миротворчеству, на котором Россия будет представлена главой МИД Сергеем Лавровым.

«Предполагаю, что в той или иной форме Украина затронет этот вопрос, разумеется, мы тоже будем на эту тему говорить в нашем выступлении», — добавил Небензя.

Во время выступления на саммите БРИКС 5 сентября президент Владимир Путин заявил о готовности России поддержать начало миротворческой миссии ООН в Донбассе. Согласно позиции России миротворцы должны охранять сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а размещаться они должны только на линии разграничения военных Украины и самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Киев при этом должны вести переговоры напрямую с «ДНР» и «ЛНР».

Президент Украины Петр Порошенко 7 сентября отверг возможность переговоров с самопровозглашенными республиками, назвав их «боевиками», и заявил, что миротворческая миссия должна размещаться на территории ДНР и ЛНР и должна иметь доступ к неконтролируемому Киевом участку границы с Россией. США придерживаются позиции, схожей с украинской в вопросах размещения миротворцев.

Путин 11 сентября в разговоре с канлцером ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул, что Россия согласится с работой миротворцев «не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки». ОБСЕ работает как на Донбассе, так и в других районах Украины.