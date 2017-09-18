Готовимся к очередному скачку цен 6 18.09.2017, 8:34

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Все может подорожать уже через пару месяцев.

«Оснований для роста цен в Беларуси нет», - заявил на днях Лукашенко, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти.

Насколько реалистично очередное популистское заявление белорусского правителя? «Завтра твоей страны» разбирается вместе с кандидатом экономических наук Леонидом Злотниковым.

– Действительно ли у нас нет оснований для роста цен?

– У нас не рыночная экономика, поэтому говорить о стабильности цен очень трудно. В Беларуси они контролируются (и это не рыночная стабильность, это не относится к нормальной экономике), поэтому разговор о стабильности условный.

Я напомню один момент: к концу первой половины года Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) попыталась организовать подсчет, сколько стоит набор товаров, самых необходимых для человека. Туда включили не только продукты питания, но и необходимые другие товары потребления. Они сравнили с первым полугодием прошлого года и получили результат: рост составил 24%, а статистика дала 6-7%. То есть, у нас статистика не все учитывает так, как должно было быть.

Второе, как мы оплачиваем товары. Возьмем продовольствие – оно у нас субсидируется. То есть, при покупке продовольствия мы не оплачиваем затраты на него. В рыночной экономике это невозможно, а у нас это возможно, потому что когда мы оплачиваем ту же куртку, то там уже сидит НДС. Это значит, что вы оплачиваете еще 20% от стоимости товара. Этим деньги поступают в бюджет, а оттуда уже поступают производителям сельхозпродукции. Таким образом, затраты сельхозпроизводителей не отражаются, поэтому они и ниже, чем это было бы при рыночной экономике.

Поэтому если прямо сейчас таких условий, которые вызывали бы резкий рост цен, может быть, нет, но к концу года и потом – будут.

– Начались сезонные сельскохозяйственные ярмарки, и там цены на овощи, фрукты, корнеплоды и так далее иногда значительно ниже, чем в магазинах. Зачем тогда распорядительно контролировать цены в торговых предприятиях?

– Эти ярмарки и есть часть контроля над ценами. Сельхозпредприятиям дают команду продавать товары по близким к себестоимости ценам, что они и делают. У нас недавно было нашествие фирмочек из Туркменистана, которые по дешевке продавали потребительские товары, например, одежду. Это тоже было связано со сдерживанием роста цен.

– То есть, власть сегодня не готова отказаться от контроля…

– Нет. Иначе цены вырастут значительно. Видите, «выбрасывают» товары подешевле, сначала одна ярмарка, потом другая, потом те магазины туркменские… Все разговоры о стабильности цен условны.

– Выдержит ли власть те планы по инфляции, которые она сама себе определила?

– Если до конца года не будет чрезвычайных ситуаций, то выдержит. Но потом ситуация может измениться, потому что населению к концу года будут пытаться дать как можно больше денег, а экономического основания для этого нет. То есть, зарплата может вырасти на несколько процентов, но это будет номинальный рост, который превратится в инфляцию.