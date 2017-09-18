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В Витебске впервые за 100 лет откроется новая синагога

  • 18.09.2017, 8:57
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В ее стену встроены камни из Иерусалима, а внутри будут копии шагаловских витражей.

В начале ХХ века в Витебске действовали 60 еврейских молитвенных домов и синагог. По переписи 1897 года евреи составляли более половины населения.

Даже первые годы Советской власти с воинствующим атеизмом не смогли сломать веру людей, их верность традициям. Ешивы (учебные заведения) ушли в подполье, люди для молитвы собирались в частных домах, пишет vkurier.by.

В послевоенные годы в единственной уцелевшей синагоге был Дом культуры и аптечный склад. Сегодня от красивого кирпичного здания остались фрагменты стен и обломки лестничных пролетов.

Руины большой Любавичской синагоги на улице Революционной в Витебске. Фото Светланы Васильевой
Руины лестничных пролетов синагоги. Фото Светланы Васильевой

В конце 80-х годов прошлого века Витебске была открыта синагога в старом, требовавший серьезного ремонта деревянном доме, в котором когда-то молились евреи. Здание привели в порядок и более четверти века верующие евреи собираются здесь на молитвы и праздники.

Синагога на улице 1-я Колхозная в Витебске. Фото Светланы Васильевой

По словам председателя Витебской иудейской общины «Дом Израиля» Леонида Томчина, сравнительно небольшой молельный зал уже не может вместить всех желающих. Поэтому и было принято решение построить новую синагогу.

Новая синагога «Шатер Давида» возводится рядом с ныне действующей, по улице Грибоедова. Оба здания составят синагогальный комплекс.

Новая синагога в Витебске на улице Грибоедова 12. Фото Светланы Васильевой

Здание новой синагоги вписалось в старый городской район, в котором издавна жило много еврейских семей. Здесь сохранились дома из красного кирпича, которые помнят позапрошлый век.

У синагоги два этажа. Общая площадь внутренних помещений 550 квадратных метров. Круглый холл со стеклянным куполом, просторный молитвенный зал с балконом для женщин, потолок состоящий из 12 ступеней. В стену встроены камни, привезенные из Иерусалима.

Помещение украсили копии шагаловских витражей «Двенадцать колен Израилевых», сделанных на стекле с внутренней подсветкой. Предусмотрен большой учебный класс, оборудованный для лекций, демонстраций фильмов, организации выставок, а также миква (специальный бассейн для ритуальных омовений).

Что же касается нынешнего здания молитвенного дома, то в нем будет трапезная, где после молитвы можно будет принять кошерную (разрешенную) пищу. Архитектурную часть проекта делал Алексей Федористов, а сам проект – компания «Вирсо». Аналогов новому зданию в мире нет.

Фото Светланы Васильевой

Официальное открытие новой синагоги запланировано на октябрь 2017 года.


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