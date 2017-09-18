Герасим из Дроздов и «экономика-муму» 18.09.2017, 9:06

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Долги Лукашенко – главный тормоз в развитии страны.

Нынешнее так называемое «восстановление» белорусской экономики обусловлено в основном внешними факторами. Дальнейший рост невозможен без структурных реформ, которых так боится власть.

«Можно отметить три основных фактора, благодаря которым в белорусской экономике наблюдается «рост». Это увеличение доходов Беларуси от продажи калийных удобрений, наращивание экспорта в Россию в результате восстановления российской экономики после кризиса, а также возобновление поставок российской нефти после разрешения очередного двустороннего энергетического конфликта», - сказала в интервью Thinktanks.by эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

При этом эксперт отметила, что пока нет оснований говорить о настоящем экономическом росте – на данный момент речь идет лишь о частичном восстановлении экономики после продолжительного спада: «в этом году не будет компенсировано падение ВВП за 2016 год, не говоря уже о падении 2015 года».

Тревожащим фактом является то, что все факторы нынешнего «увеличения» ВВП обусловлены в основном внешними причинами. «Все три фактора сильно зависят от того, что происходит за пределами страны. Беларусь не может воздействовать ни на мировую цену на калийные удобрения, ни на восстановление российской экономики, и только частично влияет на переговоры по условиям поставок российской нефти. Все эти факторы находятся вне зоны влияния правительства, а это значит, что риски достаточно высоки», - считает эксперт.

Несмотря на положительное влияние на экономику роста внутреннего спроса, очень опасно вновь вернуться к его стимулированию. Одним из важнейших условий продолжения экономического роста является снижение инфляции и как результат - уменьшение процентных ставок по кредитам.

Экономист прогнозирует, что в ближайшее время можно надеяться лишь на рост внутренних инвестиций, а привлечение финансирования из-за рубежа по-прежнему выглядит проблематичным. Основным препятствием для прихода иностранных инвестиций остается плохой инвестиционный имидж страны, связанный в частности с несовершенной защитой прав инвесторов. «Беларусь смогла разместить свои облигации на мировых рынках под высокую ставку: доходность пятилетнего транша была установлена на уровне 7.125% годовых, 10-летнего – на уровне 7.625% годовых. Примерно такой же процент рассчитывает разместить свои обязательства Украина, где уже несколько лет идет война», - сказала эксперт.

Серьезную угрозу для перспектив экономики Беларуси представляет продолжающийся рост внешних и внутренних долговых обязательств. Для того, чтобы рассчитываться со старыми долгами, правительству приходится брать новые.

«Разрешить ситуацию с долгами помог бы приток иностранных инвестиций. Если его не будет, государство будет вынуждено изымать деньги с внутреннего рынка, чтобы выплатить долг - как внешний, так и внутренний. И это будет негативно сказываться на перспективах роста. Вряд ли Беларуси удастся начать снижение долга в нынешнем или в следующем году», - считает Катерина Борнукова.