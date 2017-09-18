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«Джили» из-под Борисова – разгон с тормозом

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  • 18.09.2017, 9:33
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Сомнительный «триумф» белорусско-китайского автопрома обернулся иронией и сарказмом.

Странно, вроде бы повод для триумфа, а государственная пресса его даже не заметила. Речь о выпуске первой партии автомобилей «Джили» из 220 штук на новом заводе под Борисовом, пишет сайт belaruspartisan.org.

Почему триумф?

Момент, конечно, спорный. Выпуск этой партии планировался к 31 декабря прошлого года, не получилось. Переносили на июнь, на середину лета. Но что-то не ладилось в экономических автомобильно-братских отношениях с китайцами, - дотянули до осени.

Удивительно, но даже на сайте министерства промышленности не нашлось места для этой новости. Подробно описывается, что из произведенного в Жлобине металла можно возвести 6849 Эйфелевых башен или 833 небоскреба «Бурдж-халифа», не обойдено вниманием выступление заместителя министра Дмитрия Корчика в Боровлянской школе. Видимо, дела на борисовском заводе на этом фоне выглядят сущей мелочью.

На выездной коллегии Минпрома, которая проводилась на Минском моторном заводе, министр Виталий Вовк сообщил, что автомобили «Джили» с нового завода поступят в продажу уже в ноябре.

Не удалось найти точного перевода названия этого названия с китайского на русский, но в поисках открылся перевод с французского. Выплыло значение– «замороженный». У китайского автомобиля «Джили» есть существенные шансы стать тяжелой обузой для белорусского машиностроения.

Одно дело – восторженные отзывы премьер-министра Андрея Кобякова, проехавшегося несколько минут на предоставленном ему автомобиле и другое дело – отзывы тех, кто успел эксплуатировать их несколько месяцев.

Андрей Кобяков сказал журналистам, что ему предложили специально подготовленный экземпляр. И он бежит хорошо, мягко.

Виталий Вовк также поддержал рекламу новинки: «Если встанет вопрос покупки еще одного автомобиля или замены нынешнего, я даже думать не буду - остановлюсь на «Джили». Для моего стиля езды этот автомобиль подходит. Да, он не слишком мощный, разгон не такой быстрый. Но как семейный автомобиль он очень хороший, комфортабельный. После опытной сборки я проехал на нем по полигону, мне он очень понравился. Я не любитель экстремальной езды».

А вот у владельца одной из автошкол, который купил два автомобиля «Джили» и поделился своими впечатлениями на сайте ABW.by, иные выводы, безрадостные.

Вначале его привлекла стоимость автомобилей, дизайн. Но разочарование наступило уже в первые дни. Почему углы ржавые, зазоры разные, противный запах китайской пластмассы, под горку машина не едет… И чем дальше, тем претензий больше.

В общем, со сбытом могут возникнуть серьезные проблемы. Что повлечет за собой проблемы для всего проекта. Возникает ощущение, что его инициаторы и исполнители, принимая решения, не заглядывали даже на полдня вперед. Министр Виталий Вовк хвалился в одном из интервью, что завод под Борисовом построен в рекордно короткие сроки. Мы уже знаем, что эта рекордность в строительстве не принесла пользы по существу, выпуск автомобилей задержался на девять месяцев.

По ходу возникла идея оснащать автомобили белорусским двигателем. Ее обнародовали на выездном заседании Совмина в Борисове. Подробности держались в секрете, сообщили лишь, что их выпуск начнется в ноябре 2017 года. Известно, что несмотря на обновление своей продукции, Минский моторный завод такого заказа не получал.

Суета с двигателем и другими агрегатами автомобиля «Джили» вызвана авральной необходимостью. Если в автомобиле не будет 50 процентов белорусских составляющих, то продавать их в расхваливаемом Евразийском союзе будет невозможно, по установленным в этом сообществе правилам. Казахстан к тому же установил высокие утилизационные пошлины.

В Беларуси в прошлом году реализовали всего 750 автомобилей «Джили», причем, с помощью бюджетных контор.

В России, создавшей мощности для производства более 3 миллионов автомобилей в год, продажи «Джили» ограничились мизером – 4473 автомобилями.

Если Борисовский завод начнет выпускать 60 тысяч в год, то куда они будут деваться? Вообще же речь идет о 120 тысячах.

Не на пустом месте появилась сильная озабоченность, а не взяться ли нам за выпуск электромобиля?! В этой волне, поднятой самим Лукашенко, есть немало поводов для иронии, сарказма и грусти.

Лукашенко катается на американском автомобиле «Тесла», расхваливает его, поручает изучить модель и сделать у себя что-то похожее. Это поручение адресуется, например, коллективу Минского автомеханического колледжа.

Просто попались ребята в поле зрения. Какой вклад в создание электромобилей они могут внести, если круг научных изысканий колледжа ограничивается темой «Апробация механизмов взаимодействия учреждений профобразования и организаций-заказчиков по определению и модернизации квалификационных требований к специалистам». Сформулировано более чем витиевато, но по сложности задачи явно уступает созданию электомобиля.

Поручение получил и руководитель Национальной Академии наук Владимир Гусаков, его даже стали называть главным конструктором электроприводной техники, хотя он по своей аграрно-экономической специализации далек от этого. И представленный Академией электромобиль специалисты считают макетным образцом, иначе – игрушкой.

В этой бурной волне появился еще один тестировщик, вице-премьер Владимир Семашко. Он прокатился на «Джили», оснащенном электротягой. После чего было заявлено, что в Борисове через два-три года можно будет выпускать такую модель. Но для этого опять-таки надо будет производить хотя бы половину белорусских комплектующих. Еще ничего толком не ясно с выпуском обычной модели «Джили», уже замахнулись на электровариант. А надо же сделать по команде Александра Григорьевича, не хуже «Теслы».

И пока результаты этих трудов-поисков академии, колледжа, премьер-министра и его вице- доберутся до конвейера, то потребитель увидит, что это вчерашнее, позавчерашнее, забытое и мало кому нужное…


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